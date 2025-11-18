< sekcia Ekonomika
V žilinskom CTParku vznikne závod na plnenie liečiv pre cukrovkárov
Po spustení prevádzky sa tam budú plniť liečivá do antiseptických obalov. Konkrétne pôjde o semaglutid GLP-1, ktorý poznajú cukrovkári, keďže slúži pri liečbe diabetes mellitus 2. typu.
Autor TASR
Žilina 18. novembra (TASR) - Poľská farmaceutická spoločnosť Celon Pharma prostredníctvom svojej slovenskej dcérskej spoločnosti pripravuje spustenie závodu na plnenie liečiv v priemyselnom parku pri žilinskom letisku. Ako informoval Ján Rakovský zo spoločnosti CTPark Žilina, investícia do technologického vybavenia dosahuje takmer 16 miliónov eur.
Doplnil, že spoločnosť Celon Pharma Slovakia má vlastný tím vedcov, ktorý sa zameriava na moderný farmaceutický výskum v oblastiach ako onkológia, neurológia, kardiológia či endokrinológia. „Teší nás, že takto náročnému klientovi vieme ponúknuť technicky prispôsobené priestory na mieru a zároveň ho podporiť v dôležitej misii - prinášať zdravotné benefity a inovácie do bežného života ľudí,“ uviedol Rakovský.
Podľa jeho slov v žilinskom CTParku aktuálne prebiehajú posledné úpravy haly s kanceláriami a súbežne prebieha proces schvaľovania stavebného povolenia pre inštaláciu technológií. „Hala bola postavená v roku 2024 a spĺňa najprísnejšie environmentálne požiadavky na industriálny development,“ dodal Rakovský.
Po spustení prevádzky sa tam budú plniť liečivá do antiseptických obalov. Konkrétne pôjde o semaglutid GLP-1, ktorý poznajú cukrovkári, keďže slúži pri liečbe diabetes mellitus 2. typu. Je tiež súčasťou liečiv, ktoré sa využívajú pri liečbe obezity.
