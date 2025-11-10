< sekcia Ekonomika
V Žilinskom kraji schválili rozpočet, chcú investovať 46 miliónov eur
Krajská samospráva počíta v budúcom roku s čerpaním úveru od Rozvojovej banky Európy vo výške 27 miliónov eur.
Autor TASR
Žilina 10. novembra (TASR) - Takmer 46 miliónov eur plánuje v budúcom roku investovať Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) do zvýšenia kvality ciest, kultúrnych zariadení, škôl i zariadení sociálnych služieb. Vyplýva to z rozpočtu na rok 2026, ktorý na pondelkovom rokovaní schválili poslanci zastupiteľstva ŽSK.
Kraj bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 313.241.060 eur. Približne 44 percent z celkovej sumy bežných výdavkov pôjde do oblasti vzdelávania, pre ktorú je vyhradených 110 miliónov eur. Ďalších viac ako 47 miliónov eur je určených na sociálne zabezpečenie a približne 56 miliónov eur na komunikácie a dopravu.
„Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 16.542.820 eur, pričom prebytok je zdrojom krytia kapitálových výdavkov. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 34.015.600 eur a tento schodok je krytý z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií,“ priblížila základné parametre rozpočtu riaditeľka ekonomického odboru Úradu ŽSK Katarína Gazdíková.
V roku 2026 chce ŽSK investovať v rámci kapitálových výdavkov takmer 46 miliónov eur. Viac ako tretina investičných prostriedkov by mala smerovať do oblasti dopravy (16 miliónov eur), necelých 10 miliónov eur chce kraj preinvestovať v oblasti vzdelávania a sedem miliónov eur v oblasti zdravotníctva.
Krajská samospráva počíta v budúcom roku s čerpaním úveru od Rozvojovej banky Európy vo výške 27 miliónov eur. Úverové zdroje chce použiť predovšetkým na eurofondové projekty, ale chce siahnuť aj po 1,5-miliónovom úvere zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie obstarania bytového domu v areáli Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci.
Štvorhodinová poslanecká diskusia vyústila do troch pozmeňovacích návrhov, z ktorých boli úspešné dva. O sumu 23.000 eur bol znížený rozpočet pre Sekciu mládeže ŽSK a táto suma bola presunutá pre Nadáciu ŽSK. Výraznejšia redukcia o 200.000 eur postihla marketingové aktivity kraja, pričom táto suma bola presunutá na obstaranie magnetickej rezonancie pre nemocnicu v Dolnom Kubíne. Za prijatie rozpočtu nakoniec hlasovalo 35 z 50 prítomných poslancov, 15 poslancov sa hlasovania zdržalo.
