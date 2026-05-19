< sekcia Ekonomika
V žilinskom závode MHTH dokončili prvú fázu dekarbonizácie
MHTH v súčasnosti pripravuje verejné obstarávanie na projekt za 60 miliónov eur, ktorý by dokončil dekarbonizáciu žilinského teplárenského podniku.
Autor TASR
Žilina 19. mája (TASR) - V žilinskom závode MH Teplárenský holding (MHTH) v utorok popoludní slávnostne spustili novú technológiu v rámci prvej fázy dekarbonizačného projektu. Ako informoval generálny riaditeľ MHTH Adrián Jenčo, inštalácia dvoch vysokoúčinných kogeneračných zdrojov na výrobu tepla a elektrickej energie zo zemného plynu bola financovaná aj vďaka štátnej pomoci z Modernizačného fondu. Celkové náklady dosiahli 31 miliónov eur.
Upozornil, že žilinský závod je posledným v rámci holdingu, kde sa spaľuje hnedé uhlie. „Táto prvá fáza spustením kogeneračných jednotiek zníži ročnú spotrebu uhlia o 25.000 ton, čo predstavuje približne 27 percent. Zároveň zníži aj produkciu emisií oxidu uhličitého o 17 percent,“ konkretizoval Jenčo.
Dokončenie prvej fázy dekarbonizácie kvitoval aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Szabolcs Hodosy. „Je to v prvom rade príspevok pre krajšie životné prostredie. Je to bezpečný a spoľahlivý zdroj, ktorý veríme, že bude fungovať desaťročia,“ poznamenal Szabolcz. Podľa jeho slov je rezort hospodárstva aj naďalej pripravený podporovať inovačné projekty v teplárenstve a využívať pri tom financie z Modernizačného fondu alebo Plánu obnovy a odolnosti.
MHTH v súčasnosti pripravuje verejné obstarávanie na projekt za 60 miliónov eur, ktorý by dokončil dekarbonizáciu žilinského teplárenského podniku. „Chceme postaviť biomasový kotol s protitlakovou turbínou, ktorý má definitívne ukončiť spaľovanie uhlia v Žiline, a tým pádom budeme môcť vyhlásiť, že všetky naše závody sú čisté a ekologickejšie,“ uzavrel Jenčo.
Upozornil, že žilinský závod je posledným v rámci holdingu, kde sa spaľuje hnedé uhlie. „Táto prvá fáza spustením kogeneračných jednotiek zníži ročnú spotrebu uhlia o 25.000 ton, čo predstavuje približne 27 percent. Zároveň zníži aj produkciu emisií oxidu uhličitého o 17 percent,“ konkretizoval Jenčo.
Dokončenie prvej fázy dekarbonizácie kvitoval aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Szabolcs Hodosy. „Je to v prvom rade príspevok pre krajšie životné prostredie. Je to bezpečný a spoľahlivý zdroj, ktorý veríme, že bude fungovať desaťročia,“ poznamenal Szabolcz. Podľa jeho slov je rezort hospodárstva aj naďalej pripravený podporovať inovačné projekty v teplárenstve a využívať pri tom financie z Modernizačného fondu alebo Plánu obnovy a odolnosti.
MHTH v súčasnosti pripravuje verejné obstarávanie na projekt za 60 miliónov eur, ktorý by dokončil dekarbonizáciu žilinského teplárenského podniku. „Chceme postaviť biomasový kotol s protitlakovou turbínou, ktorý má definitívne ukončiť spaľovanie uhlia v Žiline, a tým pádom budeme môcť vyhlásiť, že všetky naše závody sú čisté a ekologickejšie,“ uzavrel Jenčo.