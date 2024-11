V zimnej kampani sa chce Slovakia Travel zamerať na Škandináviu a Áziu

Demänovská Dolina 13. novembra (TASR) - Pri propagácii Slovenska v zahraničí sa Slovakia Travel zameriava aj na iné ako tradičné trhy - Česko, Poľsko či Maďarsko. Riaditeľka organizácie Ivana Vala Magátová tento týždeň v Demänovskej Doline na odbornej konferencii HORECA Excellence Summit 2024 prezentovala konkrétne kroky na podporu cestovného ruchu (CR). Po novom sa chcú zameriavať napríklad na Škandináviu či Japonsko, kde sa bude na budúci rok konať svetová výstava Expo 2025. Aktivity rozbehla Slovakia Travel aj na čínskom trhu.



V aktuálnej zimnej marketingovej kampani, ktorú národná organizácia odštartovala v uplynulých dňoch, stavila na klasické spôsoby prezentovania krajiny - napríklad prostredníctvom krás slovenskej prírody. "Prišli sme aj s netradičnými spôsobmi propagácie, ako je napríklad kampaň v metre či na električke v hlavnom meste Česka v Prahe, zamerali sme sa aj na letiská či výletné lode v Európe," priblížila Vala Magátová. Dodala, že od januára bude mať národná organizácia pre podporu CR stále zastúpenie aj na severe Európy. Cieľom podľa nej je, aby Škandinávci na Slovensko začali chodiť vo väčších počtoch.



Počas odbornej konferencie zároveň podpísali memorandum o spolupráci zamestnávatelia združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska so zástupcami Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Spoločne sa zaviazali k spolupráci v konkrétnych strategických oblastiach s cieľom zabezpečiť systémový a udržateľný rozvoj CR na Slovensku. Minister Dušan Keketi v tejto súvislosti upozornil na výsledky, ktoré sa im od nástupu do funkcie podarilo zrealizovať. "Sú to napríklad prijaté legislatívne zmeny v prospech sektora, zníženie DPH a ďalšie pozitívne konkrétne kroky," vymenoval.



Vytvorenie Fondu na podporu cestovného ruchu podľa neho každoročne prinesie 20 miliónov eur na rozvoj infraštruktúry v regiónoch. Zároveň sa podarilo zvýšiť podporu pre krajské a oblastné organizácie CR z doterajších desiatich miliónov eur na 15 miliónov eur na rok 2025. Minister podotkol, že odstránenie podmienok priamej závislosti výkonu pracovnej činnosti v sezónnych prácach pri prevádzkovaní reštaurácií, pohostinstiev a ubytovacích zariadení zároveň zjednoduší sezónne zamestnávanie v celom sektore.