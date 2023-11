Ste pripravení na zimu? Treba dbať na údržbu auta i prezutie pneumatík

Bratislava 21. novembra (TASR) - Vodiči odkladajú prezutie pneumatík pre pomerne teplú jeseň. Zimné počasie však príde podľa meteorológov náhle a je potrebné pripraviť sa na pokles teplôt. Zimné obutie s dezénom aspoň štyri milimetre je povinné od 15. novembra do 31. marca, pokiaľ je cesta pokrytá súvislou vrstvou snehu či ľadu, alebo aj mimo tohto obdobia, ak takýto stav vozovky hrozí pre aktuálne počasie. Upozornila na to spoločnosť Aures Holdings, ktorá prevádzkuje aj siete AAA Auto a Mototechna.



"Rozhodne neodporúčam spoliehať sa na celoročné pneumatiky, pretože nemajú tie správne vlastnosti do zimy v našich podmienkach. Oproti tomu klasické zimné gumy majú vyššie percento prírodného kaučuku, takže sú pružnejšie, čo je pre jazdu na zimnej vozovke zásadné," priblížil prevádzkový riaditeľ spoločnosti Aures Holdings Petr Vaněček.



Počas zimy je potrebné tiež kontrolovať, či fungujú predné aj zadné svetlá vrátane smeroviek a hmlových svetiel. Senzor často pri jazde s automatickým svietením totiž nerozpozná napríklad hmlu alebo hustý dážď. Necháva zapnuté iba denné svietenie predných diód a zozadu je potom auto úplne neviditeľné. V aute odporúčajú odborníci voziť škrabku, zmeták a špeciálny sprej na rozmrazovanie okien.



Vhodné je tiež doplniť nemrznúcu zmes, aby v aute nemrzla chladiaca kvapalina, rovnako ako zimná kvapalina do odstrekovačov. Na mokrej, namrznutej alebo zasneženej vozovke je dobré jazdiť s väčším odstupom. Brzdná dráha je na mokrej vozovke dvojnásobne dlhá a na ľade ešte dlhšia. Voda na ceste pri mokrej vozovke a teplote pod štyri stupne Celzia môže byť už zamrznutá.



Je potrebné zvoliť adekvátny jazdný štýl a vyhnúť sa prudkému brzdeniu. Do zákruty by sa malo vchádzať pomaly, pribrzdiť si ešte pred ňou a nie prudko počas zatáčania.



"Základné pravidlo je pozerať sa tam, kam chcete ísť, hlavne vôbec nebrzdiť, vyšliapnuť spojku a točiť volantom proti smeru, kam sa stáča zadok auta. Ak sa zadok pri šmyku stáča doprava, volantom točte doľava, tak aby auto malo zostať na ceste," dodal Vaněček.