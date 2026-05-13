Vacek: Stavbári očakávajú v 2026 stagnáciu s rastom sektora o 0,1 %
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Slovenské stavebníctvo zostáva na hrane stagnácie, ukázala polročná analýza spoločnosti CEEC Research. „Firmy pre rok 2026 očakávajú rast sektora len o 0,1 %, pričom až 44 % spoločností predpokladá pokles trhu. Mierne optimistickejší výhľad prináša rok 2027, keď firmy očakávajú rast o 0,8 %,“ uviedol riaditeľ CEEC Research Michal Vacek.
Pozitívnejšie očakávania majú firmy v oblasti tržieb. Tie by mali podľa riaditeľov stavebných spoločností vzrásť v tomto roku o 3,2 %, pričom rast očakáva 63 % spoločností. Až 61 % firiem tvrdí, že štátna podpora recyklácie stavebných odpadov je skôr nedostatočná a takmer polovica spoločností nepovažuje kapacity spracovania stavebných odpadov na Slovensku za dostatočné.
O investíciách, legislatíve aj digitalizácii v odvetví budú diskutovať lídri slovenského stavebníctva, developmentu, projektovania, dopravy a verejného sektora na tradičnom stretnutí 21. mája v Primaciálnom paláci v Bratislave. Konferenciu organizuje CEEC Research v spolupráci so Zväzom stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS).
„Podujatie vytvorí priestor na otvorenú diskusiu medzi štátom a lídrami trhu o tom, ako pretaviť aktuálne investičné, legislatívne a ekonomické výzvy do reálnej výstavby. Rok 2026 prináša pre slovenské stavebníctvo zásadné otázky - tempo prípravy dopravných stavieb, investície do železničnej infraštruktúry, povoľovacie procesy a digitalizáciu verejnej správy, ale aj financovanie projektov a stabilitu trhu,“ priblížil PR manažér CEEC Research Jiří Uhlíř.
Program konferencie bude rozdelený do dvoch hlavných diskusných blokov. Prvý sa zameria na investície, dopravu a železnice ako motor rastu slovenskej ekonomiky a otvorí témy strategických dopravných investícií štátu, diaľničnej a železničnej infraštruktúry, pripravenosti trhu realizovať veľké projekty či investícií do energetických úspor.
Druhý diskusný blok bude venovaný legislatíve, digitalizácii a projektovej príprave vrátane stavebnej legislatívy, povoľovacích procesov a digitalizácie verejnej správy.
