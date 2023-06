Väčšie fotovoltické elektrárne by mali byť aj pre domácnosti, upozorni

Bratislava 4. júna (TASR) - Slovensko by malo nasledovať príklad Česka a Poľska a umožniť výstavbu fotovoltických elektrární väčších ako 10 kilowattov (kW) s možnosťou dodávok prebytočnej energie do siete aj domácnostiam. V Poľsku je limit do 50 kW špičkového výkonu a k podobnej zmene došlo aj v Českej republike. Upozornil na to generálny riaditeľ spoločnosti Columbus Energy Slovensko Jiří Koudela. Malý zdroj energie je v súčasnosti na Slovensku podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie limitovaný výkonom 10,8 kW.



Rozvoj fotovoltiky v rezidenčnom segmente by mal podľa Koudelu podporovať nielen finančne, prostredníctvom plánu obnovy, ale aj legislatívne. Dôležité je najmä zjednodušenie procesu pripojenia fotovoltických elektrární a vytvorenie rámca pre prevádzkovateľov distribučných sústav. Takáto podpora zo strany štátnych a verejných inštitúcií by podľa Koudelu viedla k väčšej energetickej sebestačnosti domácností a znížila by ich závislosť.



Do roku 2040 by mala solárna energia podľa štúdie Európsky rezidenčný solárny trh pokryť až 20 % spotreby elektrickej energie v EÚ. Obyvatelia by sa tak mali stať menej závislými od dodávok energií z distribučných sietí. Európsky rezidenčný solárny trh porastie podľa štúdie do roku 2027 tempom 9,6 % akumulovanej kapacity ročne. Situácia na európskom trhu je aktuálne charakterizovaná značnými rozdielmi vo využívaní solárnej energie medzi jednotlivými krajinami, ktoré sú spôsobené najmä zásahmi jednotlivých štátov do oblasti energetiky.



Napríklad v Česku došlo v rokoch 2021 a 2022 k výraznému nárastu fotovoltických inštalácií po prudkom zvýšení cien energií. Fotovoltické elektrárne sú v súčasnosti v štyroch percentách českých domácností a do roku 2030 sa očakáva troj- až štvornásobný nárast. Podľa Koudelu by Slovensko malo v energetickej transformácii v nasledujúcom období nasledovať Poľsko a Česko.