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Väčšina Američanov sa bojí,že veľké technologické firmy majú veľkú moc
Umelú inteligenciu v posledných troch mesiacoch využilo 72 % Američanov.
Autor TASR
Washington 29. júla (TASR) - Viac ako 70 % Američanov sa domnieva, že veľké technologické spoločnosti a ich manažéri majú príliš veľkú moc, napísal v stredu portál Axios s odvolaním sa na prieskum spoločnosti YouGov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Prieskum uskutočnený na vzorke 1275 respondentov ďalej ukázal, že väčšina obyvateľov schvaľuje štátnu reguláciu veľkých technologických firiem. Uplatňovanie protimonopolných pravidiel vo vzťahu k technologickým spoločnostiam na úrovni federálnych agentúr a štátov podporilo 68 % účastníkov prieskumu, zatiaľ čo iba 3 % boli proti. Obavy z toho, ako veľké korporácie zhromažďujú a používajú osobné údaje, vyjadrilo 90 % respondentov.
Umelú inteligenciu v posledných troch mesiacoch využilo 72 % Američanov, ukázal ďalej prieskum, podľa ktorého v otázke riadenia výskumu a vývoja AI dôveruje veľkým spoločnostiam menej ako 20 % respondentov.
Prieskum uskutočnený na vzorke 1275 respondentov ďalej ukázal, že väčšina obyvateľov schvaľuje štátnu reguláciu veľkých technologických firiem. Uplatňovanie protimonopolných pravidiel vo vzťahu k technologickým spoločnostiam na úrovni federálnych agentúr a štátov podporilo 68 % účastníkov prieskumu, zatiaľ čo iba 3 % boli proti. Obavy z toho, ako veľké korporácie zhromažďujú a používajú osobné údaje, vyjadrilo 90 % respondentov.
Umelú inteligenciu v posledných troch mesiacoch využilo 72 % Američanov, ukázal ďalej prieskum, podľa ktorého v otázke riadenia výskumu a vývoja AI dôveruje veľkým spoločnostiam menej ako 20 % respondentov.