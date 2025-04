Väčšina Američanov si nemyslí, že clá na dovoz prospejú ekonomike

New York 17. apríla (TASR) - Väčšina dospelých Američanov si nemyslí, že vysoké clá na dovoz z Číny, ktoré zaviedol prezident Donald Trump, prospejú ekonomike USA. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky zverejnila v stredu (16. 4.) agentúra YouGov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Takmer polovica (46 %) Američanov sa domnieva, že nové americké clá sú škodlivé pre hospodárstvo USA aj Číny. Ďalších 5 % si myslí, že Trumpove clá pomôžu len čínskej ekonomike, zatiaľ čo 14 % respondentov očakáva, že clá pomôžu obom krajinám. Názor, že colná politika Washingtonu bude prospešná len pre ich krajinu, podporilo 16 % účastníkov prieskumu. Na otázku o vplyve ciel nevedelo odpovedať 20 % respondentov.



Prieskum tiež poukázal na hlboké rozdelenie pozdĺž straníckych línií, pričom sa ukázalo, že republikáni boli v súvislosti s clami optimistickejší ako demokrati. Medzi republikánmi 29 % respondentov verí, že Trumpove clá pomôžu len Spojeným štátom, zatiaľ čo ďalších 21 % stúpencov tejto strany očakáva, že budú mať priaznivý vplyv na obe ekonomiky súčasne. Naopak, 61 % demokratov sa domnieva, že obchodná vojna nebude mať víťazov. Ďalších 8 % očakáva, že z nej bude profitovať len Čína.



Iba 10 % Američanov nepripisuje ekonomickej interakcii s Čínou osobitný význam. Prieskum sa uskutočnil medzi dospelými obyvateľmi Spojených štátov 15. apríla, zúčastnilo sa na ňom 4400 ľudí.



Po sérii zvyšovaní sa americké clá na čínske dovozy dostali až do výšky 145 %. Čína v rámci odvetných opatrení na americké produkty uvalila 125-percentné clo. Washington následne ohlásil zavedenie výnimiek pre smartfóny, laptopy, polovodiče a iné elektronické produkty, oslobodenie od ciel však označil len za dočasné.