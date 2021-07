Väčšina analytikov očakáva potvrdenie J. Powella na čele Fedu

Washington 16. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden vymenuje súčasného šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeromea Powella na ďalšie štvorročné obdobie. Ukázal to najnovší prieskum, podľa ktorého zotrvanie Powella vo vedení Fedu očakáva väčšina ekonómov.



Jerome Powell prevzal vedenie Federálneho rezervného systému od Janet Yellenovej vo februári 2018, pričom už o dva roky musel začať americkú ekonomiku navigovať cez najhoršiu krízu od druhej svetovej vojny. Biely dom v nasledujúcich mesiacoch rozhodne, či Powella chce vo vedení centrálnej banky aj na ďalšie štyri roky, prípadné rozhodnutie vymeniť ho za nového prezidenta centrálnej banky by však podľa analytikov viedlo k prudkej reakcii trhov. To práve v období, keď americká ekonomika zápasí s vysokou infláciou a aktivita na trhu práce zatiaľ stále zaostáva za celkovým zotavovaním.



V takejto situácii sa podľa 90 % ekonómov oslovených agentúrou Reuters americký prezident rozhodne pre status quo. Až 36 zo 40 ekonómov, ktorí sa na prieskume zúčastnili, je presvedčených, že Powell povedie centrálnu banku až do roku 2026.



"V tejto situácii je opätovné menovanie Powella vysoko pravdepodobné," uviedol hlavný ekonóm v Credit Suisse James Sweeney. Ako dodal, Powell má síce silnú konkurenciu v podobe členky Rady guvernérov Fedu Lael Brainardovej, terajší šéf banky je však momentálne favoritom.



Počas ostatného vystúpenia v Kongrese Powell prisľúbil "výraznú pomoc" zo strany centrálnej banky na dokončenie procesu zotavovania ekonomiky z dôsledkov pandémie nového koronavírusu. Zároveň dodal, že Fed sa chce aj naďalej zameriavať na návrat čo najväčšieho počtu ľudí na trh práce a že výrazné zrýchlenie inflácie je iba dočasná záležitosť. Práve zameriavanie sa šéfa Fedu na pracovný trh Bidenova administratíva ocenila, čo zvyšuje jeho šance na pokračovanie vo vedení centrálnej banky. Navyše, podporu mu už vyjadrili aj niektorí kongresmani za Republikánsku stranu.