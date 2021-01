Hongkong 19. januára (TASR) - Väčšina ázijských akcií v utorok vzrástla, pretože investori stavili na to, že silná čínska ekonomika by mohla podporiť rast v celom regióne napriek problémom s pandémiou nového koronavírusu.



Údaje z pondelka (18. 1.) potvrdili, že druhá najväčšia svetová ekonomika ako jedna z mála v roku 2020 rástla a ku koncu roka ešte zvýšila svoje tempo.



Najširší ázijsko-tichomorský akciový index MSCI, v ktorom nie sú ale zahrnuté japonské akcie, vzrástol v utorok o 1,61 %. Japonský Nikkei uzavrel obchodovanie na úrovni 28.633,46 bodu, čo bolo o 1,39 % viac ako v predchádzajúci deň. Zotavil sa zo všetkých strát, ktoré utrpel v pondelok, keď na trhoch dominovala opatrnosť.



Austrálske akcie stúpli o 1,19 %, keďže investori zareagovali na správy, že štát Queensland má zrušiť protivírusové obmedzenia, a na vyhliadky na lepšie čísla o produkcii miestnych baní.



Čínske tzv. blue chips akcie klesli o 1,47 % a šanghajský kompozitný index klesol o 1 % na 3563 bodov pre obavy z nárastu lokálnych ohnísk koronavírusu pred oslavami nového lunárneho roka.



Akcie na Wall Street vyzerali v utorok trochu stabilnejšie. Analytici spoločnosti JPMorgan sa domnievajú, že nadchádzajúca sezóna zverejňovania výsledkov by mohla oživiť náladu na burze.



Obchodníci sú však zatiaľ opatrní pred inauguráciou novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena vzhľadom na riziko násilia medzi davmi a pochybností o tom, koľko z jeho balíka fiškálnych stimulov prejde v Kongrese cez republikánsku opozíciu.