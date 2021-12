Väčšina českých firiem by sa s eurom neponáhľala

Praha 2. decembra (TASR) - Aj keď v poslednom období stále viac českých ekonómov a podnikateľov volá po prijatí eura, až dve tretiny českých firiem rýchle zavedenie spoločnej európskej meny nechcú. Ukázal to prieskum, ktorý pre denník Právo uskutočnila banka ČSOB.



Za rýchle zavedenie eura sa v prieskume vyslovilo 15 % respondentov. Ďalších 15 % sa k jeho prijatiu skôr prikláňa. Za spoločnú európsku menu sú väčšinou zástupcovia stredne veľkých a väčších firiem, ktoré viac obchodujú so zahraničím. "My sme za čo najrýchlejšie zavedenie eura," povedal Petr Holiš, prokurista spoločnosti Akord Kvint zo západočeských Lubov, ktorá vyrába husle, violy a violončelá a vyváža ich zhruba do 30 krajín sveta.



Väčšinu firiem však otázka eura príliš nezaujíma, informoval server novinky.cz. "Mňa to veľmi netrápi. V súčasnosti je naša koruna silná a zdravá," poznamenala Kristína Tomandlová, majiteľka karlovarskej spoločnosti ERIN, ktorá vyrába profesijné oblečenie. "Počkal by som s tým, až na to bude vhodnejší čas," pridal jeden z častých postojov Lubomír Pokorný z dediny Hořehledy pri Spálenom Poříčí, ktorý realizuje fóliové hydroizolácie striech, terás a balkónov. "Materiály sú zo zahraničia, ale kupujem ich tu. Takže výsledok nášho hospodárenia to neovplyvňuje," dodal Pokorný.



Zhruba pätina českých podnikov uviedla, že ich absencia eura mierne poškodzuje. "Niektorých zákazníkov máme v zahraničí, takže by nám to určite uľahčilo situáciu," uviedol spolumajiteľ děčínskeho vývojárskeho štúdia Good Sailors Filip Molčan. Naopak, 12 % firiem sa vyjadrilo, že súčasná situácia im skôr pomáha.



Po októbrových parlamentných voľbách je jasné, že Česi eurom v dohľadnej dobe platiť nebudú. Väčšinu hlasov voličov totiž získali strany, ktoré sa so zavedením eura nechcú ponáhľať, prípadne ho nechcú prijať za žiadnu cenu.



Podľa zástupcov strán novej vládnej koalície Česko nespĺňa podmienky na prijatie eura a pre krajinu to tiež zatiaľ nie je výhodné. Prijatie spoločnej európskej meny je tak podľa nich skôr otázkou pre ďalšiu vládu. Nová vládna koalícia však sľubuje, že zavedie aspoň možnosť vedenia účtovníctva a daňovej evidencie v eurách.