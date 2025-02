Záhreb 12. februára (TASR) - Väčšina chorvátskych letísk zaznamenala vlani rast počtu cestujúcich o dvojciferné hodnoty, pričom celkovo sa počet pasažierov, ktorí v roku 2024 využili služby chorvátskych letísk, zvýšil o vyše 16 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Hina, ktorá zverejnila údaje chorvátskeho štatistického úradu.



Všetkých deväť chorvátskych letísk vybavilo vlani celkovo 13,1 milióna cestujúcich. Oproti roku 2023 to predstavuje zvýšenie o 16,2 %. Najviac pasažierov využilo služby najväčšieho letiska v Záhrebe. Vlani ním prešlo 4,3 milióna cestujúcich, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje rovnako ako v prípade štatistiky za všetky letiská rast o 16,2 %. Zároveň je to najvyšší počet vybavených cestujúcich v histórii záhrebského letiska.



Na druhom mieste sa umiestnilo letisko v Splite, ktorého služby využilo 3,6 milióna cestujúcich. V porovnaní s rokom 2023 to znamená zvýšenie o 7,3 %. Výrazný rast počtu cestujúcich zaznamenalo letisko v Dubrovniku, ktoré z pohľadu ich počtu skončilo na treťom mieste. Vybavilo takmer tri milióny pasažierov, o 22,4 % viac než v predchádzajúcom roku.



Najprudší rast počtu cestujúcich vykázalo letisko v Zadare. Ich počet sa zvýšil oproti roku 2023 o 30 %, keď služby tohto letiska využilo viac než 1,5 milióna pasažierov.



Z menších chorvátskych letísk vysoký rast počtu cestujúcich zaznamenalo letisko v Pule. Vybavilo takmer pol milióna pasažierov, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje zvýšenie o 20,5 %.