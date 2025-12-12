Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Väčšina členských štátov EÚ podporila trvalé zmrazenie ruských aktív

Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

V súčasnosti sú prostriedky ruskej centrálnej banky v EÚ zmrazené na základe sankcií, ktorých predĺženie si vyžaduje každých šesť mesiacov jednomyseľný súhlas členských štátov.

Autor TASR
Brusel 12. decembra (TASR) - Európska únia (EK) dosiahla významný pokrok v úsilí o využitie ruských štátnych aktív na podporu Ukrajiny. V prospech návrhu, aby bol spätný prevod majetku zmrazeného v EÚ do Ruska natrvalo zakázaný, v piatok hlasovala veľká väčšina členských štátov, oznámilo dánske predsedníctvo EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

V súčasnosti sú prostriedky ruskej centrálnej banky v EÚ zmrazené na základe sankcií, ktorých predĺženie si vyžaduje každých šesť mesiacov jednomyseľný súhlas členských štátov. Princíp jednomyseľnosti sa považuje za prekážku plánu využiť zmrazené prostriedky na dlhodobé úvery Ukrajine a umožniť ich splatenie Rusku až vtedy, keď Moskva po ukončení vojny proti Ukrajine zaplatí reparácie.
.

