Väčšina členských štátov EÚ podporila trvalé zmrazenie ruských aktív
V súčasnosti sú prostriedky ruskej centrálnej banky v EÚ zmrazené na základe sankcií, ktorých predĺženie si vyžaduje každých šesť mesiacov jednomyseľný súhlas členských štátov.
Autor TASR
Brusel 12. decembra (TASR) - Európska únia (EK) dosiahla významný pokrok v úsilí o využitie ruských štátnych aktív na podporu Ukrajiny. V prospech návrhu, aby bol spätný prevod majetku zmrazeného v EÚ do Ruska natrvalo zakázaný, v piatok hlasovala veľká väčšina členských štátov, oznámilo dánske predsedníctvo EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
