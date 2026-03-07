< sekcia Ekonomika
Väčšina elektriny v Nemecku vlani pochádzala z obnoviteľných zdrojov
Výrazne v porovnaní v predchádzajúcim rokom vzrástli aj dodávky elektriny z fotovoltických zariadení, a to o 17,4 % na 70,1 miliardy kWh.
Autor TASR
Wiesbaden 7. marca (TASR) - Väčšina elektriny vyrobenej v Nemecku pochádzala v minulom roku z obnoviteľných zdrojov, rovnako ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Vietor, slnko a bioplyn tvorili 58,6 % elektriny dodanej v roku 2025 do siete, oznámil v piatok nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Celkovo sa množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov medziročne takmer nezmenilo. S objemom 256,9 miliardy kilowatthodín (kWh) sa ich podiel na celkovej produkcii znížil o necelý jeden percentuálny bod. Naopak, konvenčné zdroje energie, najmä uhlie a plyn, napredovali. Do siete dodali 181,3 miliardy kWh, čo predstavuje nárast o 3,6 % a podiel 41,4 % na celkovej výrobe elektriny. Napriek poklesu objemu zostala veterná energia najdôležitejším zdrojom energie, pričom sa na celkovom objeme podieľala približne 30 percentami.
Výrazne v porovnaní v predchádzajúcim rokom vzrástli aj dodávky elektriny z fotovoltických zariadení, a to o 17,4 % na 70,1 miliardy kWh. Solárna energia v minulom roku zodpovedala za 16 % celkovej výroby elektriny v Nemecku, čo je najvyšší podiel od začiatku zberu údajov v roku 2018, priblížil štatistický úrad.
Rekordné čísla zaznamenal aj zemný plyn. Z tohto zdroja pochádzalo v minulom roku 70,6 miliardy kWh elektriny, čo je o 10,2 % viac ako v roku 2024. S podielom 16,1 % na celkovom objeme výroby sa zemný plyn umiestnil tesne pred fotvoltikou. Uhlie bolo v roku 2025 druhým najdôležitejším zdrojom energie pre výrobu elektriny v Nemecku. Produkcia uhoľných elektrární dosiahla 96,8 kWh, čo predstavuje niečo vyše jednej pätiny (22,1 %) z celkového množstva. V roku 2024 bol tento podiel o niečo vyšší, a to 22,5 %.
Celkovo sa množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov medziročne takmer nezmenilo. S objemom 256,9 miliardy kilowatthodín (kWh) sa ich podiel na celkovej produkcii znížil o necelý jeden percentuálny bod. Naopak, konvenčné zdroje energie, najmä uhlie a plyn, napredovali. Do siete dodali 181,3 miliardy kWh, čo predstavuje nárast o 3,6 % a podiel 41,4 % na celkovej výrobe elektriny. Napriek poklesu objemu zostala veterná energia najdôležitejším zdrojom energie, pričom sa na celkovom objeme podieľala približne 30 percentami.
Výrazne v porovnaní v predchádzajúcim rokom vzrástli aj dodávky elektriny z fotovoltických zariadení, a to o 17,4 % na 70,1 miliardy kWh. Solárna energia v minulom roku zodpovedala za 16 % celkovej výroby elektriny v Nemecku, čo je najvyšší podiel od začiatku zberu údajov v roku 2018, priblížil štatistický úrad.
Rekordné čísla zaznamenal aj zemný plyn. Z tohto zdroja pochádzalo v minulom roku 70,6 miliardy kWh elektriny, čo je o 10,2 % viac ako v roku 2024. S podielom 16,1 % na celkovom objeme výroby sa zemný plyn umiestnil tesne pred fotvoltikou. Uhlie bolo v roku 2025 druhým najdôležitejším zdrojom energie pre výrobu elektriny v Nemecku. Produkcia uhoľných elektrární dosiahla 96,8 kWh, čo predstavuje niečo vyše jednej pätiny (22,1 %) z celkového množstva. V roku 2024 bol tento podiel o niečo vyšší, a to 22,5 %.