Väčšina firiem chce zamestnať odborníka na digitálnu transformáciu

Bratislava 16. júna (TASR) – Zhruba 80 % firiem z regiónu Európa, Stredný východ a Afrika (EMEA) plánuje počas najbližších dvoch až troch rokov zamestnať odborníka na digitálnu transformáciu. Ukazuje to prieskum realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. Dôvodom je podľa spoločnosti motivácia investovať do technológií v rámci priestorov firmy pre častejšiu prácu z domu.



Firmy tiež avizujú prijatie bezdotykových technológií a ďalších nástrojov smart budov, ktoré by mohli podporiť pracovné postupy v rámci už zabehnutých stratégií nájomcov kancelárskych priestorov. Prieskum realizovala spoločnosť primárne v krajinách, ktoré pandémia nového koronavírusu postihla najviac. Zúčastnilo sa ho 254 firiem, najviac z Anglicka (37 %) či Španielska (33 %).



Prieskum ukázal, že 45 % firiem očakáva, že v budovách budú zavedené nové bezdotykové technológie. „Celkom 41 % respondentov sa tiež vyjadrilo, že záujem nájomcov bude smerovať čoraz viac po nehnuteľnostiach s inteligentnými a udržateľnými vlastnosťami, čiže po tzv. smart budovách,“ uviedla spoločnosť.



V tomto kontexte 21 % firiem uviedlo, že je ochotných zaplatiť o pätinu viac za prenájom priestorov v smart budovách.



Ako však dodala spoločnosť, podľa prieskumu zhruba 83 % firiem v rámci EMEA regiónu chcelo zvýšiť objem svojich investícií do technológií aj pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Približne 91 % respondentov tiež očakávalo, že virtuálna realita bude súčasťou ich technologickej investície.



Spoločnosť plánuje prieskum realizovať aj medzi nájomcami pracovných priestorov v strednej a východnej Európe vrátane Slovenska.



„V krátkodobom horizonte sa požiadavky na kancelárske priestory znížia o 10 až 15 %. Slovensko, rovnako ako celý región, nasleduje najnovšie trendy v oblasti pracovného prostredia, ktoré smerujú k tzv. activity based konceptu,“ uviedol riaditeľ oddelenia prenájmu kancelárskych priestorov spoločnosti Oliver Galata.



Ako dodal, situácia okolo pandémie nového koronavírusu urýchlila tok investícií do technológií a predpokladá sa, že tento trend bude pokračovať. „Umožniť zamestnancom pracovať odkiaľkoľvek rovnako efektívne bude samozrejmosťou a zároveň bude predstavovať konkurenčnú výhodu v rámci náboru nových talentov,“ uzavrel Galata.