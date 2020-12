Väčšina firiem pre prácu na diaľku zlepšuje konektivitu a zabezpečenie

Bratislava 1. decembra (TASR) – Väčšina firiem (62 %) plánuje v najbližšom období pre rozmach práce na diaľku zlepšovať konektivitu a zabezpečenie. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GFI Software medzi slovenskými a českými IT pracovníkmi. V 44 % prípadov sa firmy chystajú posilniť VPN siete a 19 % firiem chce nasadiť firewall.



Väčšina respondentov (82 %) uviedla, že pre pandémiu nového koronavírusu im ich organizácia umožnila prácu z domu aspoň čiastočne. V 15 % prípadov využívala home office celá firma. U 30 % respondentov pracuje z domu viac ako polovica zamestnancov firmy a u 37 % menej ako polovica. Zhruba 18 % respondentov uviedlo, že na diaľku nepracuje žiaden zamestnanec firmy.



"V dôsledku intenzívnej práce na diaľku sa značne zvyšujú bezpečnostné riziká pre firemné siete," upozornila spoločnosť s tým, že rizikom je pripojenie cez domáci internet, ale i práca na nezabezpečených domácich zariadeniach, ktoré môžu využívať aj iní členovia domácnosti. "Navyše, slabé a často nestabilné pripojenie spomaľuje prácu s podnikovými aplikáciami a znižuje kvalitu práce," dodáva spoločnosť.



Najväčším rizikom home office je podľa 52 % opýtaných práca na súkromných zariadeniach, čo zvyšuje zavlečenie malvéru do firemnej siete. S touto prekážkou sa stretávajú hlavne spoločnosti, ktoré nemajú prostriedky na zaistenie zabezpečených počítačov pre všetkých svojich zamestnancov. Viac ako štvrtina respondentov považuje za riziko nechránené internetové pripojenie a osem percent opýtaných upozornilo na horšiu technickú podporu.



Z prieskumu takisto vyplynulo, že na koronakrízu reagovalo 44 % organizácií ekonomickým poklesom, 19 % firiem rastom a 37 % spoločností nezaznamenalo žiadny rozdiel v porovnaní so štandardnými ekonomickými podmienkami.