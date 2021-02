PRIESKUM: Väčšina IT pracovníkov sa počas práce venuje aj koníčkom

Bratislava 28. februára (TASR) – Zhruba 85 % zamestnancov v oblasti IT bezpečnosti sa v pracovnom čase venuje aj voľnočasovým aktivitám. Čítanie správ a literatúry, pozeranie videí, filmov alebo cvičenie im zaberie asi šesť hodín pracovného času týždenne, čo je o hodinu viac, ako u iných zamestnancov v ich firme. Vyplýva to z prieskumu kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 5200 odborníkov z IT oblasti na celom svete.



"Dôvodom takýchto prestávok môže byť potreba rozptýliť sa od vysokej pracovnej záťaže, ktorá sa tiež spomínala ako najčastejší dôvod na odchod zo zamestnania v oblasti kybernetickej bezpečnosti," podotkli experti s tým, že práca v oblasti kybernetickej bezpečnosti zahŕňa rutinné a opakujúce sa úlohy, čo však ovplyvňuje produktivitu i motiváciu k práci.



Z prieskumu vyplynulo, že medzi najčastejšie aktivity, ktorým sa bezpečnostní IT pracovníci venovali, patrilo čítanie správ (42 %), sledovanie videí (37 %) a pozeranie filmov alebo televíznych seriálov (34 %). Tretina respondentov tiež čítala odbornú literatúru, alebo cvičila.



Takmer polovica respondentov uviedla, že rozptýlenie od práce spôsobila potreba prestávky medzi úlohami, a nie nuda alebo nedostatok práce. "Navyše, pri práci z domu môžu byť niektoré povinnosti a schôdzky naplánované mimo štandardného pracovného času. Počas dlhších pracovných dní je potreba urobiť si prestávku ešte dôležitejšia, aby zamestnanci zostali produktívni aj v prípade predĺženej pracovnej doby," okomentovali experti.



Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti pre východnú Európu Miroslava Kořena nie je problém, ak sú zamestnanci rozptýlení od práce. "Mala by skôr existovať kontrola nad vykonávaním úloh, nie nad tým, koľko pracovných hodín zamestnanec venuje koníčkom," uviedol Kořen. Vyzdvihol, že takisto môže byť normálne, že pracovníci pozerajú videá – môžu im poskytnúť informácie na riešenie problémov.