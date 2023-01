Väčšina kanadských firiem očakáva tento rok miernu recesiu

Ottawa 16. januára (TASR) - Väčšina kanadských firiem očakáva v nasledujúcich 12 mesiacoch miernu recesiu. Zároveň väčší počet podnikov počíta s tým, že inflácia zostane na vyššej úrovni dlhší čas. Poukázali na to v pondelok zverejnené výsledky najnovšieho kvartálneho prieskumu kanadskej centrálnej banky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Bank of Canada v prieskume uviedla, že podnikateľská nálada vo 4. štvrťroku minulého roka v porovnaní so situáciou v predchádzajúcich troch mesiacoch klesla. Až dve tretiny podnikov očakáva v nasledujúcich 12 mesiacoch recesiu, aj keď 90 % z nich predpokladá, že bude iba mierna. Aj väčšina spotrebiteľov v Kanade s recesiou počíta. Približne 71,5 % spotrebiteľov v separátnom prieskume uviedlo, že predpokladajú miernu recesiu.



S cieľom dostať infláciu pod kontrolu zvyšovala kanadská centrálna banka vlani hlavnú úrokovú sadzbu rekordným tempom. Za deväť mesiacov ju zdvihla až o 400 bázických bodov na 4,25 %. To je úroveň, na ktorej bola kľúčová úroková sadzba v Kanade naposledy v januári 2008.



V súvislosti s infláciou približne 84 % kanadských firiem uviedlo, že dva najbližšie roky zotrvá miera inflácie nad 3 %. Nad touto hranicou ju v nasledujúcich dvoch rokoch odhadovalo ešte v 3. kvartáli 77 % oslovených podnikov.



Miera inflácie dosiahla v Kanade v novembri 6,8 % a aj keď trhy očakávali o niečo miernejšie tempo rastu spotrebiteľských cien, dosiahla najnižšiu úroveň od apríla minulého roka. Na druhej strane, stále je to vysoko nad inflačným cieľom centrálnej banky, ktorý je stanovený na 2 %.