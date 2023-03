Väčšina kontrol DPH končí s nálezom

Bratislava 6. marca (TASR) - Kontrolóri finančnej správy sa každoročne vo veľkom zameriavajú na kontrolu vykazovania dane z pridanej hodnoty (DPH), nakoľko pri nej dochádza k najväčším daňovým únikom. Za minulý rok vykonali 5280 takýchto kontrol a z toho takmer tri štvrtiny (3837) sa skončili s nálezom. Nárok na odpočet DPH je stále diskutovanou témou, upozornila v tejto súvislosti advokátska kancelária Highgate Law & Tax.



V praxi dochádza napríklad k situáciám, kedy daňové úrady zamietnu podnikateľovi nárok na odpočet DPH s odôvodnením, že osoba na faktúre nedodala službu či tovar. Podľa daňových advokátov a poradcov však na to neraz doplácajú zdravé firmy, ktoré majú niesť zodpovednosť aj za to, že si ich dodávateľ nevedie účtovníctvo v súlade so zákonom, alebo sa stal do pár rokov nekontaktovateľným.



"Nakoľko pri daniach ide o peniaze nás všetkých, rozumiem, prečo správca dane takto koná. Takáto prax je však často v rozpore s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ či Ústavného súdu SR," upozornil daňový advokát z právnickej firmy Peter Varga.



Pochybnosti o dodávateľovi či odberateľovi v určitom reťazci sú podľa neho relevantné iba na posúdenie prípadnej účasti na podvode. Samé o sebe nemôžu viesť k zamietnutiu nároku na odpočet DPH. "A ak chce správca dane preukazovať daňovému subjektu jeho vedomosť o podvode, musí mať prvotne preukázané, že došlo k podvodu, a to na základe dostatočne zisteného skutkového stavu a objektívnych dôkazov," zdôraznil.



Keďže je DPH harmonizovaná na úrovni Európskej únie (EÚ), vzťahujú sa na ňu aj rozhodnutia Súdneho dvora. Ten vo svojej rozhodovacej činnosti stanovil, že ak má správca dane pochybnosti o osobe dodávateľa či o jeho kapacitách, nemôže zdaniteľnej osobe zamietnuť nárok na odpočet DPH "len tak", vysvetlila právnická kancelária. Musia na to byť splnené určité podmienky.



Pokiaľ nie sú pochybnosti o existencii dodania, pre odopretie DPH musí predmetné dodanie predstavovať podvodné konanie. Zároveň musí byť preukázané, že vzhľadom na objektívne skutočnosti predložené daňovými úradmi zdaniteľná osoba vedela alebo mala vedieť, že plnenie zakladajúce právo na odpočet dane bolo súčasťou tohto podvodu. Právnici v každom prípade odporúčajú firmám dávať si pozor na to, ako si vyberajú svojich dodávateľov či odberateľov.



V doterajšej praxi správca dane často nepriznal kontrolovanému subjektu právo na odpočítanie DPH, ak nepreukázal, že mu plnenie dodala osoba dodávateľa uvedená na predloženej faktúre, uviedla v reakcii pre TASR hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská. Uvedenie osoby na faktúre je formálnou podmienkou na uplatnenie práva na odpočítanie dane, avšak postavenie dodávateľa ako zdaniteľnej osoby predstavuje jednu z hmotnoprávnych podmienok na odpočítanie dane.



"Na základe aktuálnej judikatúry Najvyššieho správneho súdu SR a Súdneho dvora EÚ došlo k prehodnoteniu doterajšieho postupu správcu dane, a to z dôvodu, že nesplnenie formálnych požiadaviek nesmie spochybniť právo na odpočítanie dane, pokiaľ sú splnené hmotnoprávne podmienky vzniku tohto práva," vysvetlila Rybanská.



Inak to však môže byť vtedy, ak porušenie formálnych podmienok znemožňuje predloženie jasného dôkazu o tom, že boli splnené hmotnoprávne podmienky. "Ak sú hmotnoprávne podmienky splnené, môže dôjsť k neuznaniu práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty len z dôvodu podvodného konania, ak platiteľ o ňom vedel/mohol vedieť/mal vedieť, resp. zneužitia práva," doplnila.



Kontrolóri finančnej správy majú podľa nej dostatočnú metodickú podporu, sú informovaní o postupoch pri posudzovaní práva na odpočítanie dane a o postupoch pri dokazovaní pri daňovej kontrole DPH, a to aj v nadväznosti na aktuálnu judikatúru Súdneho dvora a rozhodovaciu prax NSS. "Avšak postup kontrolóra pri kontrolnej činnosti vo veľkej miere závisí od skutočnosti, do akej miery dostupné informácie dokáže využiť v aplikačnej praxi," dodala hovorkyňa.