Väčšina krajín BRICS poslala na stretnutie do Ruska nižších úradníkov

Moskva 11. októbra (TASR) - Väčšina ministrov financií a šéfov centrálnych bánk zo skupiny krajín BRICS sa v piatok, pred samitom BRICS koncom tohto mesiaca, nezúčastnila na stretnutí v Moskve. Namiesto toho tam poslali nižších úradníkov. Ukázali to oficiálne dokumenty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



BRICS je pôvodné označenie spoločného hospodárskeho zoskupenia krajín Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika. Začiatkom tohto roka sa skupina rozšírila o päť nových členských štátov z Afriky a Blízkeho východu - Saudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty (SAE), Irán, Egypt a Etiópiu.



Ministri financií z Egypta a SAE a šéf iránskej centrálnej banky boli prítomní na rokovaniach v Moskve, keď ruský minister financií Anton Siluanov vyzval na vytvorenie alternatívy k západnému globálnemu finančnému systému.



Ministri financií a šéfovia bánk z Číny, Indie a Juhoafrickej republiky však poslali do Ruska svojich zástupcov alebo nižších úradníkov, deň po tom, ako poradca Kremľa Jurij Ušakov obvinil Západ z nátlaku na krajiny BRICS, aby sa nezúčastnili na samite v Rusku.



Stretnutia BRICS vychádzajú z harmonogramu skupiny G20 (20 najväčších ekonomík sveta), kde samitom lídrov predchádzajú stretnutia najvyšších ekonomických predstaviteľov, aby pripravili návrhy, ktoré majú lídri na samite posúdiť.



Rusko, ktoré čelí prísnym sankciám Západu pre svoju vojnu na Ukrajine a je odrezané od medzinárodných kapitálových trhov, sa snaží nalákať partnerov BRICS iniciatívami, ako je vytvorenie medzinárodného platobného systému BRICS Bridge. "Vytvorenie cezhraničnej platobnej iniciatívy je našou hlavnou úlohou," povedal Siluanov.



Rusko presadzuje tiež vytvorenie zúčtovacieho centra BRICS, ratingovej agentúry, zaisťovne a komoditnej burzy. Siluanov navrhol aj zriadenie spoločnej investičnej platformy založenej na Novej rozvojovej banke skupiny, jej jedinej fungujúcej finančnej inštitúcii. Platforma bude využívať novú digitálnu formu transakcií, povedal bez ďalších podrobností.



Rusko čelí oneskoreniam v medzinárodných transakciách so svojimi obchodnými partnermi vrátane členských krajín BRICS, keďže banky v týchto krajinách sa obávajú represívnych krokov zo strany západných regulačných úradov. Problémy s platbami prinútili ruské spoločnosti využívať barterové obchody a kryptomeny na uľahčenie platieb.



Čínu v Moskve zastupovali námestník ministra financií Liao Min a zástupca guvernéra centrálnej banky Čchang-neng Süan a Indiu tajomník ministerstva financií Ajay Seth. Saudskoarabská delegácia na piatkovom stretnutí chýbala.



Summit lídrov je naplánovaný na 22. až 24. októbra v Kazani.