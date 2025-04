Štúdia: Väčšina kytíc v kvetinárstvach v EÚ je plná pesticídov

Aalsmeer 19. apríla (TASRP) - Holanďania sú na celom svete známi pestovaním tulipánov. Patria medzi lídrov v medzinárodnom kvetinárskom sektore, ktorý je čoraz viac pod dohľadom ochranárov pre nadmerné používanie pesticídov na poliach. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Nedávna štúdia odhalila, že väčšina kytíc kúpených v kvetinárstve, supermarkete alebo online je plná pesticídov, uviedla Margriet Mantinghová, prezidentka skupiny PAN-NL, ktorá bojuje proti pesticídom. Kvety boli postriekané toxickým kokteilom, ktorý môže spôsobiť rakovinu, ovplyvniť hormóny a znížiť plodnosť, varovala.



„Preskúmali sme 13 kytíc a našli sme 71 rôznych pesticídov, z ktorých jedna tretina boli zakázané látky,“ povedala agentúre AFP. Skúmané kvety obsahovali stopy insekticídov a fungicídov, z ktorých niektoré sú zakázané, pretože sú pre ľudí veľmi toxické, dodala. Otázka pesticídov na kvetoch sa dostala do titulkov vo Francúzsku po tom, ako mladé dievča zomrelo na leukémiu spojenú s vystavením matky týmto chemikáliám, keďže počas tehotenstva pracovala ako kvetinárka.



Francúzska spotrebiteľská skupina UFC Que Choisir vyjadrila tiež obavy z kontaminácie rezaných kvetov pesticídmi. A varovala pred nebezpečenstvom pre tých, ktorí s kvetmi manipulujú.



V Aalsmeere neďaleko holandského hlavného mesta je najväčší kvetinový trh na svete. Skupina Royal FloraHolland, ktorá tam sídli, predáva približne deväť miliárd kvetov ročne s ročným obratom okolo 5,2 miliardy eur. Väčšinu z nich vyváža, najmä do Nemecka, Británie a Francúzska. Holandské spoločnosti dovážajú tiež ročne približne tri miliardy kvetov z Afriky, najmä z Etiópie a Kene, povedal Michel van Schie, hovorca Royal FloraHolland. Pravidlá týkajúce sa pesticídov si určujú krajiny, ktoré pestujú kvety, pričom sa často uplatňujú odlišné normy, poznamenal. „V Afrike sú iné choroby ako v Európe. To znamená, že na boj proti týmto chorobám sú potrebné iné produkty,“ povedal.



Problémom je, že tieto kvety sa potom dostanú na európsky trh, hovoria skupiny ako UFC Que Choisir a PAN-NL. V Európskej únii (EÚ) neexistujú žiadne zákony, ktoré by sa týkali limitov na pesticídy v rezaných kvetoch. Ale až 80 % z nich sa dováža z krajín, ktoré stále povoľujú používanie vysoko toxických látok, uviedla Mantinghová z PAN-NL.



Smrť mladého dievčaťa vo Francúzsku mala dominový efekt v Holandsku. Holandská kvetinová asociácia VBW spolu s ministerstvom poľnohospodárstva vyzvali členov, aby používali rukavice a po vyčistení kvetov doručených do obchodov si vždy umyli ruky. Royal FloraHolland plánuje, že od budúceho roka bude vyžadovať od producentov, aby preukázali certifikát trvanlivosti, teda označenie, ktoré umožní úradom kontrolovať množstvo použitých pesticídov.