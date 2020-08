PRIESKUM: Ak by po dovolenke museli do karantény, radšej by nešli

Lisabon 3. augusta (TASR) - Minimálne polovica nemeckých, britských a francúzskych turistov by radšej zrušila dovolenku, ak by museli ísť po návrate do karantény, absolvovať test na nový koronavírus, prípadne počas pobytu nosiť vonku rúško. Ukázal to prieskum spoločnosti YouGov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 13. až 23. júla.



V Európe sa opäť rýchlo zvyšuje počet nových prípadov ochorenia COVID-19. Britská vláda už preto nariadila karanténu po príchode zo Španielska. Aj Nemecko a Francúzsko varovali pred cestou do tejto vyhľadávanej stredomorskej krajiny.



Prieskum odhalil, že dve tretiny Nemcov, ktorí bežne cestujú do zahraničia, by dovolenku zrušili, ak by pri príchode museli ísť na test. Nemecko tento týždeň zaviedlo povinné testovanie na nový koronavírus pre cestujúcich zo 130 krajín.



Vo Francúzsku, ktoré už minulú sobotu (1. 8.) zaviedlo testovanie po príchode z 12 krajín, by 50 % opýtaných radšej zrušilo dovolenku, ako išlo na test. Rovnako polovica respondentov by radšej nešla na dovolenku, ak by museli nosiť vonku rúško.



V ostatných krajinách, v ktorých sa uskutočnil prieskum - v Dánsku, Švédsku, Nemecku a Británii - by viac ako dve tretiny opýtaných netolerovali vonku rúško.



Mnohé obľúbené dovolenkové destinácie v Španielsku počas júla zaviedli povinné rúška na verejných priestoroch. Portugalský ostrov Madeira ich nariadil cez víkend.



Povinnosť nosiť rúško v interiéri by odradila až dve tretiny Dánov a Švédov od dovolenky. Na porovnanie, v Británii to bolo takmer 40 % respondentov a v Nemecku polovica. Švédsko doteraz nezaviedlo povinné nosenie rúšok.



Potreba karantény po návrate bola ešte nepopulárnejšia. Viac ako 80 % Dánov, Švédov a Nemcov uviedlo, že by nikam nešli, ak by museli po návrate zostať dva týždne doma.



Medzi Britmi, ktorí musia ísť na dva týždne do karantény po návrate z viacerých krajín vrátane Španielska a Portugalska, by 70 % radšej zrušilo svoju cestu, zatiaľ čo vo Francúzsku by to urobilo 65 % respondentov.