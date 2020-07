PRIESKUM: Väčšina Nemcov chce využívať prácu z domu aj po pandémii

Ravensburg 19. júla (TASR) - Väčšina zamestnancov v Nemecku má záujem pokračovať v práci z domu, ktorá bola zavedená v dôsledku pandémie nového koronavírusu, aj v budúcnosti. Ukázala to štúdia výskumníkov z Univerzity Konstanz.



Podľa výsledkov výskumu, ktorý sa uskutočnil v období marec až máj na vzorke 700 ľudí pracujúcich z domu, 56 % z nich by chcelo pokračovať v tomto spôsobe práce aj v budúcnosti, aspoň čiastočne, informovala agentúra DPA. "Viacerí anketovaní povedali, že ideálnym modelom by pre nich bola kombinácia práce z domu s prácou priamo na pracovisku," uviedli autori štúdie pod vedením experta na riadenie ľudských zdrojov Floriana Kunzeho.



Zatiaľ čo viacerí respondenti pripustili, že home office nenahradí sociálny aspekt práce v kolektíve a priamu komunikáciu, 45 % uviedlo, že z domu pracovali efektívnejšie. Niektorí sa však cítili izolovaní.



"V priemere 20 % oslovených uviedlo, že sa počas home office cítili osamotení a sociálne izolovaní," uviedli autori výskumu. Zároveň však dodali, že celkové sociálne dištancovanie nariadené počas najkritickejšieho obdobia pandémie mohlo k tomuto pocitu prispieť.



Ukazuje sa však, že práca z domu je zaujímavá aj pre samotné firmy. Poukázal na to prieskum ústavu Fraunhofer Institut pre priemyselné inžinierstvo, ktorý bol zverejnený začiatkom júla. Podľa tohto prieskumu 42 % z 500 oslovených podnikov sa rozhodlo predĺžiť zamestnancom možnosť práce z domu aj na obdobie po pandémii nového koronavírusu.