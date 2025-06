Väčšina Nemcov na internete nevie rozpoznať nepravdivé informácie

Berlín 2. júna (TASR) - Iba štvrtina používateľov internetu v Nemecku si je istá, že dokáže rozpoznať nepravdivé informácie v online priestore. V reprezentatívnom prieskume, ktorý uskutočnilo združenie digitálneho priemyslu Bitkom, 26 % respondentov vo všetkých vekových skupinách uviedlo, že sú schopní odhaliť falošné správy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Schopnosť správne posúdiť pravdivosť online informácií závisí od veku. Približne tretina (32 %) ľudí vo veku 16 až 29 rokov to dokáže, zatiaľ čo vo veku 75 rokov a viac je to len 7 %. Používatelia internetu majú väčšie problémy s kontrolou vizuálneho obsahu. Celkovo len 17 % respondentov tvrdí, že vie, ako zistiť, či bol obrázok alebo video zmanipulované. Iba 22 % mladších ľudí vo veku 16 až 29 rokov sa domnieva, že má v tejto oblasti dostatočné mediálne zručnosti. Medzi staršími ľuďmi vo veku 75 rokov a viac tento podiel klesol na 11 %.



Veľká neistota v záležitosti pravdivosti informácií však mnohým ľuďom nebráni v tom, aby pochybné informácie šírili bez ďalšieho overovania faktov. Menej ako polovica (44 %) používateľov si spravidla overuje informácie na internete predtým, ako ich zdieľa. Vo vekovej skupine 16 až 29 rokov je to 48 % a v skupine používateľov internetu vo veku 75 rokov a viac len 36 %.



V rámci štúdie združenia Bitkom v Nemecku oslovili 1003 ľudí vo veku 16 rokov a viac.