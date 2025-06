Väčšina Nemcov odmieta neobmedzený denný pracovný čas

Norimberg 17. júna (TASR) - Zavedenie neobmedzeného denného pracovného času odmieta v Nemecku 73 % zamestnancov, zatiaľ čo 34 % by bolo ochotných pracovať viac ako desať hodín denne v jednotlivých dňoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v utorok zverejnila výsledky prieskumu nemeckého Inštitútu pre výskum zamestnanosti (IAB).



Vláda kresťanských a sociálnych demokratov plánuje zaviesť opatrenia na spružnenie pracovného času a plné využitie jeho potenciálu, ako napríklad daňové úľavy na príplatky za nadčasy a stimuly na zvýšenie počtu zamestnancov pracujúcich na čiastočný úväzok. Podľa prieskumu by 45 % zamestnancov na plný úväzok bolo ochotných pracovať viac nadčasov ako doteraz, ak by dostali vyplatený nezdanený bonus. Táto možnosť je atraktívna najmä pre mladších zamestnancov na plný úväzok.



Približne 60 % respondentov vo vekovej skupine do 30 rokov je ochotných odpracovať viac nadčasov výmenou za daňovo zvýhodnený bonus, u ľudí nad 60 rokov je to len 37 %. V prípade zavedenia príplatkov by si približne 33 % zamestnancov na čiastočný úväzok vedelo predstaviť trvalé zvýšenie pracovného času, v priemere o šesť hodín týždenne. Aj tu sa prejavujú zreteľné rozdiely medzi mladými a staršími zamestnancami. Zatiaľ čo 48 % ľudí mladších ako 30 rokov uviedlo, že by bolo ochotných trvalo si predĺžiť pracovný čas, vo vekovej skupine nad 60 rokov vyjadrilo toto želanie len 24 % zamestnancov.



Online prieskum inštitútu IAB sa uskutočnil v období od 12. apríla do 11. mája tohto roku medzi približne 3800 zamestnancami na plný a čiastočný úväzok vo veku od 18 do 65 rokov, ktorí podliehajú odvodom na sociálne poistenie.