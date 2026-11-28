< sekcia Ekonomika
Väčšina Nemcov odmieta vládne plány na nové zadlžovanie
Koalícia kresťanských a sociálnych demokratov si na rok 2027 naplánovala výdavky vo výške 556 miliárd eur, čo je približne o 31 miliárd eur viac než v tomto roku.
Autor TASR
Berlín 28. novembra (TASR) - Väčšina Nemcov je proti pôžičkám, ktoré si naplánovala vláda v štátnom rozpočte na budúci rok. Nové dlhy odmieta 59 % respondentov, zatiaľ čo 35 % ich podporuje, oznámil v piatok (27. 11.) inštitút Forschungsgruppe Wahlen na základe výsledkov svojho prieskumu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prieskum, ktorý si objednala verejnoprávna televízia ZDF, ukázal, že odpor je obzvlášť silný medzi podporovateľmi opozičnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), plánované nové pôžičky však odmieta aj 48 % podporovateľov konzervatívneho bloku CDU/CSU kancelára Friedricha Merza.
Koalícia kresťanských a sociálnych demokratov si na rok 2027 naplánovala výdavky vo výške 556 miliárd eur, čo je približne o 31 miliárd eur viac než v tomto roku. Viac než tretina výdavkov je vyčlenená na oblasť práce a sociálnych vecí vrátane príspevkov do verejného dôchodkového systému. Prostriedky na obranu by mali vzrásť na takmer 140 miliárd eur. Naplánované sú aj nové pôžičky v celkovej výške približne 210 miliárd eur, a to v rámci hlavného rozpočtu, ako aj osobitných mimorozpočtových fondov.
Inštitút Forschungsgruppe Wahlen uskutočnil prieskum od 24. do 26. novembra na vzorke 1245 náhodne vybraných oprávnených voličov, a to telefonicky a online. Výsledky prieskumu sú podľa inštitútu reprezentatívne pre celú populáciu oprávnených voličov v Nemecku.
Prieskum, ktorý si objednala verejnoprávna televízia ZDF, ukázal, že odpor je obzvlášť silný medzi podporovateľmi opozičnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), plánované nové pôžičky však odmieta aj 48 % podporovateľov konzervatívneho bloku CDU/CSU kancelára Friedricha Merza.
Koalícia kresťanských a sociálnych demokratov si na rok 2027 naplánovala výdavky vo výške 556 miliárd eur, čo je približne o 31 miliárd eur viac než v tomto roku. Viac než tretina výdavkov je vyčlenená na oblasť práce a sociálnych vecí vrátane príspevkov do verejného dôchodkového systému. Prostriedky na obranu by mali vzrásť na takmer 140 miliárd eur. Naplánované sú aj nové pôžičky v celkovej výške približne 210 miliárd eur, a to v rámci hlavného rozpočtu, ako aj osobitných mimorozpočtových fondov.
Inštitút Forschungsgruppe Wahlen uskutočnil prieskum od 24. do 26. novembra na vzorke 1245 náhodne vybraných oprávnených voličov, a to telefonicky a online. Výsledky prieskumu sú podľa inštitútu reprezentatívne pre celú populáciu oprávnených voličov v Nemecku.