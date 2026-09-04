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Väčšina Nemcov si myslí,že by mal štát podporiť automobilový priemysel
Až 81 % respondentov uviedlo, že automobilový priemysel je veľmi dôležitý alebo dôležitý pre hospodársku budúcnosť Nemecka, zatiaľ čo 17 % s týmto tvrdením nesúhlasilo.
Autor TASR
Berlín 4. septembra (TASR) - Väčšina obyvateľov Nemecka si myslí, že štát by mal poskytnúť mimoriadnu pomoc automobilovému priemyslu. V prieskume verejnoprávnej televízie ARD 62 % respondentov uviedlo, že štát musí podporiť domáce automobilové odvetvie, aby sa udržala zamestnanosť a výroba, zatiaľ čo 32 % bolo proti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prieskum tiež poukázal na väčšinovú podporu pre ďalšie ochranné opatrenia, ako sú clá na dovoz automobilov z Číny. Až 81 % respondentov uviedlo, že automobilový priemysel je veľmi dôležitý alebo dôležitý pre hospodársku budúcnosť Nemecka, zatiaľ čo 17 % s týmto tvrdením nesúhlasilo.
Veľká väčšina (73 %) účastníkov prieskumu sa domnieva, že nemeckí výrobcovia premeškali vhodný čas na vývoj elektrických vozidiel a iných alternatív k spaľovacím motorom. Respondenti sa rozchádzali pri pohľade na otázku, či Nemecko s prechodom na elektromobilitu nezašlo príliš ďaleko a nemalo by sa skôr zameriavať na svoje silné stránky v oblasti spaľovacích motorov. S týmto názorom súhlasilo 47 % účastníkov prieskumu a rovnako 47 % bolo proti.
Prieskum tiež poukázal na väčšinovú podporu pre ďalšie ochranné opatrenia, ako sú clá na dovoz automobilov z Číny. Až 81 % respondentov uviedlo, že automobilový priemysel je veľmi dôležitý alebo dôležitý pre hospodársku budúcnosť Nemecka, zatiaľ čo 17 % s týmto tvrdením nesúhlasilo.
Veľká väčšina (73 %) účastníkov prieskumu sa domnieva, že nemeckí výrobcovia premeškali vhodný čas na vývoj elektrických vozidiel a iných alternatív k spaľovacím motorom. Respondenti sa rozchádzali pri pohľade na otázku, či Nemecko s prechodom na elektromobilitu nezašlo príliš ďaleko a nemalo by sa skôr zameriavať na svoje silné stránky v oblasti spaľovacích motorov. S týmto názorom súhlasilo 47 % účastníkov prieskumu a rovnako 47 % bolo proti.