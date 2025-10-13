< sekcia Ekonomika
Väčšina Nemcov si neželá, aby umelá inteligencia nakupovala za nich
Autor TASR
Kolín nad Rýnom 13. októbra (TASR) - Väčšina ľudí v Nemecku si neželá, aby umelá inteligencia (AI) nakupovala za nich. Len 9 % si vie predstaviť používanie asistenčnej služby, ktorá analyzuje ich nákupné správanie a automaticky objednáva potrebné potraviny alebo iný tovar. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na výsledky reprezentatívneho prieskumu inštitútu YouGov.
Podľa prieskumu by 40 % spotrebiteľov v Nemecku „rozhodne“ nenechalo umelú inteligenciu nakupovať za nich, zatiaľ čo 28 % uviedlo odpoveď „pravdepodobne nie“ a 19 % „možno“. Žiadnu odpoveď neposkytli 4 % respondentov. Inštitút pre výskum verejnej mienky YouGov vykonal prieskum na objednávku agentúry DPA. V období od 11. do 14. júla v jeho rámci oslovil v Nemecku niečo vyše 2000 ľudí vo veku 18 rokov a viac.
Veľké maloobchodné reťazce v Nemecku zatiaľ neponúkajú službu plne autonómneho nákupného agenta na automatické objednávanie tovaru. Umelá inteligencia sa však už rôznymi spôsobmi používa. V aplikáciách spoločnosti Rewe a Co. dostávajú zákazníci personalizované návrhy produktov a ponuky na základe svojho predchádzajúceho nákupného správania.
Niektorí predajcovia, ako napríklad americký gigant internetového obchodu Amazon, automaticky dodávajú určité produkty, napríklad pracie prostriedky, v nastaviteľných intervaloch doručenia. V USA tento maloobchodný gigant testuje funkciu „Kúp mi to“ (Buy for me), prostredníctvom ktorej umelá inteligencia automaticky objedná tovar od externého dodávateľa, ak ho Amazon nemá na sklade.
