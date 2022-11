Väčšina nemeckých firiem v SR očakáva ekonomické oslabenie

Bratislava 15. novembra (TASR) - Nemecké firmy v SR aj vo svete očakávajú ekonomické oslabenie, na Slovensku takúto situáciu predpokladá 76 % opýtaných spoločností. Polovica dopytovaných členských firiem Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei) je spokojná so svojou ekonomickou situáciou, ale očakávania sú tlmené vzhľadom na rastúce ceny energií, problémy s dopytom a napätú situáciu na trhu práce. Informovala o tom v utorok AHK Slowakei na základe ich prieskumu, vykonanom v októbri tohto roku medzi 74 nemeckými spoločnosťami v SR.



Nemecké firmy sú najväčšími platcami daní na Slovensku. Najvyšší podiel na daňových príjmoch spomedzi 300 najväčších firiem v SR majú spoločnosti z Nemecka. Vyplýva to z analýzy daňovej poradenskej spoločnosti BMB Partners na minulý rok.



V súčasnosti sa nedarí 11 % opýtaných členských spoločností. Napriek tomu nie sú očakávania na nasledujúcich dvanásť mesiacov dobré, uviedol zástupca konateľa a hovorca AHK Slowakei Markus Halt.



"Spoločnosti zatiaľ prešli hospodárskymi otrasmi spôsobenými vojnou na Ukrajine a pandémiou koronavírusu pomerne solídne. Slovensko ako malá, otvorená ekonomika sa však z dlhodobého hľadiska nemôže vyhnúť problémom na európskom a svetovom trhu," uviedli predstavitelia AHK Slowakei.



Prezident AHK Slowakei Peter Lazar poukazuje najmä na nemeckú ekonomiku, ktorá je tradične najvýznamnejším obchodným partnerom SR. V tomto smere sa predpovede rastu na budúci rok v súčasnosti pohybujú od -0,2 % do -3 %.



Preto len 18 % opýtaných spoločností verí, že sa obchodná situácia v nasledujúcich 12 mesiacoch zlepší. "Približne 40 % spoločností očakáva stagnáciu alebo zhoršenie obchodnej situácie. Pokiaľ ide o hospodársky vývoj, tri zo štyroch spoločností očakávajú pokles," uviedol Halt.



"Zvýšiť svoje investície v nasledujúcich dvanástich mesiacoch chce 28 % účastníkov prieskumu a udržať na rovnakej úrovni ich chce 37 %. Zvyšných 35 % chce svoje investičné výdavky znížiť," dodal Halt.



Plány zamestnanosti členských spoločností AHK, ktoré sa zúčastnili prieskumu, vyzerajú podobne. "V nasledujúcich dvanástich mesiacoch plánuje 25 % firiem prijať nových zamestnancov, zatiaľ čo 26 % chce prepúšťať," uviedol Halt. Tri zo štyroch nemeckých firiem v SR udržiavajú svojich zamestnancov, doplnil Lazar.



"Rastúce ceny energií ako jedno z najväčších podnikateľských rizík uvádza 73 % opýtaných spoločností," uviedol Halt. "Priemysel je obzvlášť postihnutý cenovými skokmi a neistotou v dodávkach energie," poznamenal prezident AHK Slowakei.



Problémy s dopytom a pretrvávajúce narušenia v dodávateľskom reťazci znepokojujú 48 % firiem. Na trhu práce je podľa Halta iba málo náznakov úľav. "Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a rastúce mzdové náklady sú stále na prvom mieste v zozname problémov približne každej druhej spoločnosti," uzavreli zástupcovia AHK Slowakei.