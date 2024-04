Berlín 10. apríla (TASR) - Väčšina nemeckých firiem v Číne pociťuje nespravodlivú konkurenciu. Ukázali to v stredu výsledky najnovšieho prieskumu Nemeckej obchodnej komory. TASR o tom informuje na základe správy Reuters. Podľa prieskumu takmer dve tretiny nemeckých firiem uviedli, že sa v Číne stretávajú s nekalou konkurenciou miestnych firiem a nemajú rovnaký prístup k miestnym predstaviteľom, informáciám a licenciám.



Nemecké firmy majú pocit, že majú stále náskok, pokiaľ ide o kvalitu svojich produktov a schopnosť inovovať, ale sú pod cenovým tlakom čínskych rivalov, čo im okresáva zisky.



Len sedem percent nemeckých firiem v prieskume uviedlo, že majú lepší prístup k miestnym orgánom, zatiaľ čo podľa 58 % majú čínske firmy lepší prístup. Približne osem percent firiem označilo svoj prístup k získaniu licencií za lepší, kým 30 % si myslí, že lepší prístup majú čínske firmy.



Prieskum zverejnili pred cestou kancelára Olafa Scholza do Číny tento týždeň, pričom firmy požadujú spravodlivejší prístup na čínsky trh a Európa sa obáva, že čínske nadbytočné výrobné kapacity zaplavia jej trh.



Scholzova cesta je jeho prvou návštevou Číny, odkedy vláda v Berlíne minulý rok vypracovala stratégiu diverzifikácie, ktorá vyzvala na zníženie rizika prílišnej závislosti Nemecka od druhej najväčšej svetovej ekonomiky.



Peking v marci opätovne sľúbil, že bude so zahraničnými spoločnosťami zaobchádzať rovnako ako s domácimi v snahe prilákať viac investícií. No nemecké firmy sú k sľubom skeptické a chcú vidieť konkrétne kroky.



Nemecko sa čoraz viac obáva pripútania sa k ázijskej krajine, ktorú označilo za partnera aj systémového rivala najmä potom, čo ruská invázia na Ukrajinu v roku 2022 odhalila prílišnú závislosť Európy od dodávok ruského plynu.



Scholz si so sebou vezme šéfov spoločností ako Siemens a Mercedes, čím podčiarkne pokračujúci význam ázijskej krajiny.



Výsledky prieskumu tiež odhalili, že podľa 95 % nemeckých firiem zvýšená konkurencia zo strany čínskych spoločností ovplyvňuje ich podnikanie, pričom 70 % z nich má pocit, že to znižuje ich podiel na trhu.



Separátny prieskum tento týždeň ukázal, že nemecká ekonomika je napriek snahám o diverzifikáciu stále veľmi závislá od Číny, pokiaľ ide o množstvo produktov a surovín.