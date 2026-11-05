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Väčšina občanov EÚ považujú odklon od fosílnych palív za naliehavý
Takmer deväť z desiatich si želá, aby politici uprednostňovali obnoviteľné zdroje energie.
Autor TASR
Londýn 5. novembra (TASR) - Tri štvrtiny občanov Európskej únie (EÚ) považujú odklon od fosílnych palív za naliehavý a takmer deväť z desiatich si želá, aby politici uprednostňovali obnoviteľné zdroje energie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na prieskum Európskej investičnej banky (EIB).
Zvyšovanie cien fosílnych palív v EÚ, ktorá je závislá od dovozu energií, podľa EIB presvedčilo viac ľudí, aby podporili obnoviteľnú energiu ako najlepší spôsob zvládnutia nákladov. „V rýchlo sa meniacej geopolitickej situácii je to správna vec pre planétu a zároveň rozumná vec pre naše ekonomiky, aby sa znížili náklady na energiu pre podniky a domácnosti,“ uviedla pre Reuters prezidentka EIB Nadia Calviňová.
Približne 87 % respondentov v 27 krajinách EÚ uviedlo, že chcú, aby sa uprednostnil prechod na nízkouhlíkovú energiu, čo je nárast oproti 82 % v prieskume v roku 2022 počas predchádzajúcej energetickej krízy spojenej so začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu. Najväčšiu podporu v prieskume získala solárna energia. Tá by mala byť v centre pozornosti podľa 52 % respondentov, 37 % sa vyslovilo za veternú energiu, 19 % za energiu z jadra.
Vedúce postavenie v oblasti veternej a solárnej energie, ako aj batérií, si vybudovala Čína. Viac ako polovica respondentov (55 %) pritom uviedla, že by uprednostnili vývoj vlastných čistých technológií v EÚ, aj keby to bolo pomalšie.
Ôsmy prieskum o klíme uskutočnila EIB v spolupráci s agentúrou Ipsos medzi 3. a 25. augustom na vzorke 23.000 respondentov. Prieskum po prvýkrát obsahoval otázku, či obyvatelia považujú energetickú transformáciu za naliehavú.
Zvyšovanie cien fosílnych palív v EÚ, ktorá je závislá od dovozu energií, podľa EIB presvedčilo viac ľudí, aby podporili obnoviteľnú energiu ako najlepší spôsob zvládnutia nákladov. „V rýchlo sa meniacej geopolitickej situácii je to správna vec pre planétu a zároveň rozumná vec pre naše ekonomiky, aby sa znížili náklady na energiu pre podniky a domácnosti,“ uviedla pre Reuters prezidentka EIB Nadia Calviňová.
Približne 87 % respondentov v 27 krajinách EÚ uviedlo, že chcú, aby sa uprednostnil prechod na nízkouhlíkovú energiu, čo je nárast oproti 82 % v prieskume v roku 2022 počas predchádzajúcej energetickej krízy spojenej so začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu. Najväčšiu podporu v prieskume získala solárna energia. Tá by mala byť v centre pozornosti podľa 52 % respondentov, 37 % sa vyslovilo za veternú energiu, 19 % za energiu z jadra.
Vedúce postavenie v oblasti veternej a solárnej energie, ako aj batérií, si vybudovala Čína. Viac ako polovica respondentov (55 %) pritom uviedla, že by uprednostnili vývoj vlastných čistých technológií v EÚ, aj keby to bolo pomalšie.
Ôsmy prieskum o klíme uskutočnila EIB v spolupráci s agentúrou Ipsos medzi 3. a 25. augustom na vzorke 23.000 respondentov. Prieskum po prvýkrát obsahoval otázku, či obyvatelia považujú energetickú transformáciu za naliehavú.