Väčšina peňazí do startupov v regióne CEE ide do firiem vedených mužmi

Bratislava 7. marca (TASR) - Startupy založené ženami vytvárajú dvojnásobné zisky, no v regióne strednej a východnej Európy (CEE) dostávajú iba jedno percento financovania. Až 94 % investícií do startupov zo strednej a východnej Európy smeruje do spoločností, ktoré vedú výlučne muži. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (8. 3.) na to upozornili partneri projektu HICEE (Healthy Investment Central Eastern Europe), ktorý sa zaoberá rozdielmi v investíciách rizikového kapitálu v regióne.



Viaceré štúdie uviedli, že za posledné roky nezískali startupy vedené ženami v regióne CEE viac ako dve percentá finančných prostriedkov. Jedným z dôvodom môže byť aj to, že startupov vedených výlučne ženami je menej v porovnaní s tými mužskými alebo zmiešanými. Podľa dostupných dát v regióne CEE je založených alebo spoluzaložených ženami v priemere 13 % startupov. Na Slovensku podľa správy Globsecu sú ženy na čele 21 % startupov.



Zo správy o financovaní v regióne CEE vyplýva, že 85 % rozhodovacích pozícií v inštitúciách investujúcich do startupov zastávajú muži a tí zvyčajne udržiavajú silnejšie obchodné vzťahy s podnikateľmi - mužmi a pri prijímaní kľúčových rozhodnutí sú náchylnejší smerovať financie práve do podnikov s mužským vedením.



Opatrenia v projekte HICEE sa zameriavajú na štrukturálne príčiny nedostatku investícií rizikového kapitálu v regióne CEE, pričom jednou z hlavných priorít sú rodové otázky. "S viac ako desiatimi startupmi a spoločnosťami v našom portfóliu, ktoré založili alebo spoluzaložili ženy, podporujeme rozmanitosť, inovácie a neobmedzený potenciál ženského podnikania v strednej a východnej Európe. Význam žien zakladateliek v startupoch nemožno zanedbávať," uviedol Michal Nešpor zo spoločnosti Crowdberry, ktorá je tiež partnerom projektu HICEE.



Konzorcium, ktoré stojí za projektom HICEE, vyvíja v rámci projektu rôzne aktivity bojujúce proti rodovej nerovnosti a tiež podporuje účasť podnikateliek na projekte.



"Zameranie HICEE na dosiahnutie väčšej rodovej rovnováhy v inováciách v oblasti zdravia nie je len o spravodlivosti, ale aj o využití širšieho spektra nápadov, perspektív a riešení, ktoré ženy prinášajú. Ukázalo sa, že rôznorodé tímy sú inovatívnejšie a efektívnejšie, čo vedie k lepším obchodným výsledkom," uzavrela riaditeľka EIT Health pre budovanie podnikov Magda Krakowiak.



Na čele konzorcia, ktoré vedie projekt HICEE, stojí spoločnosť EIT Health. Ide o európsku sieť inovátorov v oblasti zdravotníctva, ktorá je súčasťou Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), orgánu EÚ.