Väčšina poberateľov sirotského dôchodku nemá oznamovacie povinnosti

Bratislava 5. septembra (TASR) - Študenti, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, nemajú voči Sociálnej poisťovni (SP) žiadne oznamovacie ani iné povinnosti. Informáciu o tom, že naďalej pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do ďalšieho ročníka, poskytne SP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR cez elektronický informačný systém. Výnimkou sú študenti tých škôl, ktoré neposkytujú údaje ministerstvu školstva, informovala SP v utorok.



Ide napríklad o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra a študentov-siroty, ktorí študujú v zahraničí. Platí to aj v prípade, ak pokračujú po ukončení strednej školy na prvom stupni vysokoškolského štúdia alebo po ukončení prvého stupňa vysokej školy na druhom stupni vysokoškolského štúdia s tým, že mali v lete prerušenú výplatu sirotského dôchodku. Títo poberatelia by v záujme skoršieho vyplatenia dávky mali potvrdenie o návšteve školy predložiť SP.



Pokiaľ študent prerušil štúdium, prestáva byť nezaopatreným dieťaťom, a teda nemá nárok na výplatu sirotského dôchodku. "Vyplácanie sirotského dôchodku sa mu obnoví opäť až po začatí štúdia. Potrebuje k tomu predložiť žiadosť o pokračovanie vo výplate sirotského dôchodku spolu s potvrdením o návšteve školy, ak študuje v zahraničí alebo v školách silových rezortov," doplnila SP.



Ukončením štúdia sa študentovi končí nárok na výplatu sirotského dôchodku. Pokiaľ ukončil bakalárske štúdium a chce pokračovať v magisterskom, termínom ukončenia štúdia je termín bakalárskej skúšky. V lete sa mu preto výplata sirotského dôchodku prerušila. Následne po začiatku magisterského štúdia je potrebné, aby SP predložil žiadosť o uvoľnenie výplaty dávky a priložil k nej potvrdenie aj o štúdiu.



Po ukončení stredoškolského štúdia je termínom ukončenia výplaty sirotského dôchodku 31. august v záverečnom roku štúdia. Ak študent chce pokračovať v bakalárskom štúdiu na vysokej škole, po začiatku štúdia môže v záujme plynulého pokračovania výplaty dávky potvrdenie o návšteve školy predložiť SP aj sám. "SP študentovi opäť začne sirotský dôchodok vyplácať až po doručení žiadosti s potvrdením školy a doplatí mu ho aj za obdobie júl a august tohto roku," dodala poisťovňa.



SP ku koncu augusta tohto roku vyplácala celkovo 18.251 sirotských dôchodkov s priemernou výškou 189,32 eura.