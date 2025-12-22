< sekcia Ekonomika
Väčšina Poliakov minie na darčeky menej než polovicu svojho rozpočtu
Prieskum sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1021 dospelých respondentov.
Autor TASR
Varšava 22. decembra (TASR) - Najväčšia časť Poliakov, takmer 37 %, plánuje vyčleniť na darčeky od 20 do 40 % celkového vianočného rozpočtu. Vyplýva to z prieskumu spoločností UCE Research a Shopfully Poland, ktorý ukázal, že darčeky tvoria pre väčšinu obyvateľov významnú, no nie dominantnú položku vianočných výdavkov, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Ďalších 12,9 % Poliakov plánuje na darčeky 40 až 50 % sviatočného rozpočtu, zatiaľ čo 6,6 % respondentov ich vôbec nekupuje. Expert spoločnosti Shopfully Poland Robert Biegaj uviedol, že výsledky prieskumu potvrdzujú snahu Poliakov zachovať rovnováhu medzi výdavkami na darčeky a ostatnými sviatočnými výdavkami.
„Konzumenti sa snažia udržať rovnováhu medzi nákladmi na darčeky a ostatnými výdavkami, ako sú potraviny či nápoje. Dominancia odpovedí v stredných rozpätiach ukazuje stabilný, racionálny prístup k nákupom,“ povedal Biegaj. Dodal, že Poliaci spravidla najskôr určia celkový vianočný rozpočet a až potom z neho vyčleňujú časť na darčeky, ktorá sa najčastejšie pohybuje okolo 20 až 35 % celkových výdavkov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
