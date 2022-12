Väčšina Poliakov minie na vianočné darčeky 10 až 21 eur na osobu

Varšava 19. decembra (TASR) - Väčšina Poliakov plánuje minúť na vianočné darčeky maximálne 21 eur na osobu. Ukázali to výsledky najnovšieho prieskumu spoločností UCE Research a BLIX Group. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Podľa prieskumu až 47 % opýtaných plánuje totiž minúť na darčeky 50 až 100 zlotých (10,65 až 21,31 eura) na osobu a 12 % minie dokonca menej ako 50 PLN. Ďalších 27 % si vyčlenilo na darčeky od 101 do 200 PLN na osobu.



Iba 6 % respondentov minie od 301 do 400 PLN, 1 % nakúpi darčeky pre jednu osobu v cenovej kategórii 401 – 500 PLN a ďalšie 1 % minie ešte viac.



Anketa ukázala tiež, že 17 % Poliakov dá darčeky dvom až trom ľuďom, 31 % štyrom až piatim, 22 % šiestim až siedmim, 12 % ôsmim až deviatim a 13 % viac ako 10 ľuďom.



Priemerný Poliak tento rok minie na vianočné darčeky 500 PLN.



(1 EUR = 4,6925 PLN)