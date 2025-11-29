< sekcia Ekonomika
PRIESKUM: Poliaci plánujú minúť na sviatky podobnú sumu ako vlani
Autor TASR
Varšava 29. novembra (TASR) - Viac ako polovica poľských domácností plánuje udržať svoje vianočné výdavky na úrovni minulého roka. Ukázali to výsledky najnovšieho prieskumu agentúry IBRiS na objednávku banky Santander. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Prieskum odhalil, že 56 % respondentov plánuje minúť na Vianoce rovnakú sumu ako v roku 2024. Iba 19 % opýtaných predpokladá zvýšenie výdavkov, zatiaľ čo 14 % by chcelo minúť menej.
V skupine, ktorá plánuje minúť viac, sú hlavným dôvodom rastúce ceny. Uviedlo to 77 % opýtaných z tejto skupiny. Medzi ďalšie faktory patria dlhšie zoznamy darčekov (32 %) a túžba po kvalitnejších darčekoch (22 %).
Pre tých, ktorí chcú znížiť svoje vianočné výdavky, boli najčastejším dôvodom obmedzené financie (31 %). Táto obava bola obzvlášť výrazná u žien, keďže 34 % žien poukázalo na finančné obmedzenia v porovnaní s 26 % mužov.
