Väčšina Rakúšanov je so svojím mobilným operátorom spokojná

Viedeň 26. mája (TASR) - Osem z desiatich Rakúšanov je so svojím mobilným operátorom spokojných, jedna tretina je dokonca veľmi spokojná a nemá sa na čo sťažovať. Vyplýva to z analýzy aplikácie Mobile Churn inštitútu Marketagent, ktorá eviduje zhruba 40.000 hodnotení.



Pri voľbe resp. zmene operátora je najdôležitejším aspektom pomer cena-výkon, nasleduje sieťové pokrytie a veľkosť dátového balíka. Za najväčšiu slabinu považujú Rakúšania veľmi málo výhod pre stálych zákazníkov, i keď v rámci prieskumu sa na to sťažovala len osmina respondentov.



Ako sa na prieskum odvoláva agentúra APA, najväčšiu prekážku pre zmenu operátora predstavujú najmä poplatky s tým súvisiace, časová náročnosť porovnávania služieb operátorov a nové nastavenia v mobilnom telefóne.