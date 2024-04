Väčšina Rakúšanov považuje vlastníctvo automobilu za dôležité

Viedeň 27. apríla (TASR) - Takmer dve tretiny Rakúšanov považujú vlastníctvo automobilu za dôležité až veľmi dôležité. Približne štvrtina v novom prieskume uviedla, že význam osobného vlastníctva v ich prípade v poslednom čase dokonca vzrástol. Najvyšší bol tento podiel vo vekovej kategórii od 17 do 30 rokov, kde dosiahol až 40 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Výsledky prieskumu prekvapili aj jeho zadávateľa, poisťovňu Wiener Städtische. "Tento výsledok je prekvapujúci aj pre nás, prieskum jasne ukazuje, že auto sa stále teší veľkému záujmu mladej generácie," komentovala výsledky reprezentatívneho online prieskumu Gallupovho inštitútu Doris Wendlerová, členka predstavenstva spoločnosti.



Pri kúpe nového auta by podľa prieskumu tretina Rakúšanov uprednostnila benzínový motor, zatiaľ čo pätina by si vybrala elektrické alebo hybridné vozidlo. Vo vzťahu k elektromobilom je rozhodujúcou prekážkou ich cena. Takmer každý druhý respondent by zaň zaplatil maximálne 20.000 eur, pričom viac ako tretina uviedla hranicu 30.000 eur. To poukazuje na veľký rozpor medzi cenovými očakávaniami a realitou.