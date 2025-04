PRIESKUM: Väčšina Rakúšanov si želá väčšiu nezávislosť EÚ od USA

Viedeň 10. apríla (TASR) - Veľká časť Rakúšanov (60 %) si želá, aby sa Európska únia (EÚ) stala nezávislejšou od Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá vo štvrtok zverejnila výsledky nového prieskumu Gallupovho inštitútu.



Viac ako polovica respondentov (55 %) označila administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa za hrozbu pre Európu. Pozitívny vývoj z pohľadu EÚ počas Trumpovho funkčného obdobia očakáva len pätina účastníkov prieskumu, zatiaľ čo ďalších 20 % sa domnieva, že jeho pôsobenie nebude mať žiadny významný vplyv. Len 32 % z tisíc respondentov je za kompromisy s Trumpom. Tento podiel je oveľa vyšší medzi stúpencami Slobodnej strany Rakúska strany (FPÖ), kde dosahuje 50 %.



Na otázku, či si vedia predstaviť, že by na protest proti Trumpovej obchodnej a colnej politike prestali kupovať americké výrobky, odpovedalo 71 % respondentov kladne. Z toho 39 % uviedlo odpoveď „určite áno“ a 32 % „skôr áno“. Takýto krok vylučuje 20 % respondentov.



Pokiaľ ide o digitálne služby z USA, situácia je iná. V najlepšom prípade by sa 45 % respondentov zaobišlo bez sociálnych sietí, ako sú Facebook, Instagram, WhatsApp a X. Pre 47 % je mysliteľné, že by už nenakupovali na online nákupných platformách, ako sú Amazon a eBay, a 53 % by sa zaobišlo bez streamovacích služieb, ako sú Netflix a Spotify.



Podľa prieskumu by najmenej bolestivá bola strata aplikácií na báze umelej inteligencie, ako sú ChatGPT a Alexa, keďže dve tretiny respondentov považujú tieto technológie za zbytočné. Pri všetkých týchto službách je zreteľný generačný rozdiel - čím sú respondenti mladší, tým menej sú ochotní sa bez nich zaobísť. Výlet na dovolenku do USA počas Trumpovho pôsobenia v úrade v súčasnosti neprichádza do úvahy pre 60 % obyvateľov Rakúska a len tretina by bola ochotná ho absolvovať.