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Väčšina škôd v zime sa dá poistiť, plnenie však nie ja automatické
Častou chybou v poistných zmluvách bývajú podľa nej aj chýbajúce pripoistenia alebo neaktuálne poistné sumy.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Zima prináša aj škody, ktoré v inom období nehrozia. Väčšina z nich sa dá poistiť, poistné plnenie však nie je automatické. Ak majiteľ zanedbal údržbu alebo nemá doklad o revízii, poisťovňa môže plnenie krátiť alebo ho odmietnuť úplne. Upozornila na to riaditeľka pre neživotné poistenie Fingo.sk Juliana Arvaiová.
„Po väčšej škode sa poisťovňa nepýta len na to, čo sa stalo, ale aj na to, či ste urobili, čo ste mali. Pri požiari bude chcieť vidieť správu o revízii komína, pri prasknutom potrubí v neobývanej chate sa bude pýtať, či ste zatvorili vodu. Bez toho poistné plnenie môže krátiť,“ vysvetlila.
Zanedbaná revízia a čistenie komína patria podľa nej popri poruchách elektrospotrebičov k najčastejším príčinám požiarov v zime. „Riziko vyhorenia sadzí hrozí už pri trojmilimetrovej vrstve. Vyčistiť pritom treba nielen komín od krbu či pece, ale aj ten, na ktorý je napojený kondenzačný kotol, a na to sa často zabúda. Je dôležité si odložiť každý doklad. Bez správy od majstra poisťovňa škodu z požiaru nemusí preplatiť,“ zdôraznila odborníčka.
Mráz ohrozuje najmä rozvody vedené v priestoroch, v ktorých sa cez zimu nekúri, ako sú napríklad pivnice, garáže, suterény, hospodárske budovy či chaty. Rovnako zraniteľné sú vonkajšie rozvody k záhradnému kohútiku a potrubie vedené pozdĺž obvodovej steny. Ak praskne potrubie uložené v zemi, k nákladom na opravu sa pridá aj hľadanie miesta poruchy. Pred dlhšou neprítomnosťou je preto potrebné rozvody vyprázdniť a uzavrieť hlavný prívod vody.
„Niektoré poisťovne považujú porušenie týchto opatrení za nedbanlivosť a škodu z prasknutého potrubia neuznajú. Pritom uzavrieť hlavný prívod je úkon na dve minúty. Stačí pivnica, kam zídete raz za pár dní, a voda z poškodeného rozvodu dovtedy premočí steny aj všetko, čo máte uložené pri zemi,“ konštatovala Arvaiová. V tejto súvislosti upozornila aj na to, že steny a omietka patria pod poistenie nehnuteľnosti, kým odložené pneumatiky, bicykle či mraznička spadajú pod poistenie domácnosti. „Kto má uzavreté len jedno z nich, dostane od poisťovne časť peňazí a zvyšok doplatí sám,“ varovala.
V zime sa podľa nej pravidelne vracia aj otázka, kto zodpovedá za pády na zľadovatenom chodníku. Rozdiel je v tom, kde presne sa poškodený pošmykol. „Za priľahlý chodník, teda ten, ktorý vedie okolo vašej nehnuteľnosti, zodpovedá správca miestnej komunikácie, nie vlastník domu. Za to, čo sa stane priamo na vašom pozemku, však zodpovedáte vy, a tam už prichádza na rad poistenie zodpovednosti,“ vysvetlila Arvaiová.
Častou chybou v poistných zmluvách bývajú podľa nej aj chýbajúce pripoistenia alebo neaktuálne poistné sumy. Stavebné náklady rastú, zmluvy však zostávajú rovnaké a ak je dom poistený na nižšiu hodnotu, než akú má dnes, poisťovňa plnenie môže krátiť.
„Podpoistenie nepocítite len pri zrútenej streche. Ak je nehnuteľnosť poistená napríklad na dve tretiny svojej skutočnej hodnoty, v rovnakom pomere môže poisťovňa krátiť aj škodu za tritisíc eur, za ktorú dostanete len dvetisíc eur,“ dodala odborníčka s tým, že je potrebné pravidelné aktualizovanie zmluvy.
„Po väčšej škode sa poisťovňa nepýta len na to, čo sa stalo, ale aj na to, či ste urobili, čo ste mali. Pri požiari bude chcieť vidieť správu o revízii komína, pri prasknutom potrubí v neobývanej chate sa bude pýtať, či ste zatvorili vodu. Bez toho poistné plnenie môže krátiť,“ vysvetlila.
Zanedbaná revízia a čistenie komína patria podľa nej popri poruchách elektrospotrebičov k najčastejším príčinám požiarov v zime. „Riziko vyhorenia sadzí hrozí už pri trojmilimetrovej vrstve. Vyčistiť pritom treba nielen komín od krbu či pece, ale aj ten, na ktorý je napojený kondenzačný kotol, a na to sa často zabúda. Je dôležité si odložiť každý doklad. Bez správy od majstra poisťovňa škodu z požiaru nemusí preplatiť,“ zdôraznila odborníčka.
Mráz ohrozuje najmä rozvody vedené v priestoroch, v ktorých sa cez zimu nekúri, ako sú napríklad pivnice, garáže, suterény, hospodárske budovy či chaty. Rovnako zraniteľné sú vonkajšie rozvody k záhradnému kohútiku a potrubie vedené pozdĺž obvodovej steny. Ak praskne potrubie uložené v zemi, k nákladom na opravu sa pridá aj hľadanie miesta poruchy. Pred dlhšou neprítomnosťou je preto potrebné rozvody vyprázdniť a uzavrieť hlavný prívod vody.
„Niektoré poisťovne považujú porušenie týchto opatrení za nedbanlivosť a škodu z prasknutého potrubia neuznajú. Pritom uzavrieť hlavný prívod je úkon na dve minúty. Stačí pivnica, kam zídete raz za pár dní, a voda z poškodeného rozvodu dovtedy premočí steny aj všetko, čo máte uložené pri zemi,“ konštatovala Arvaiová. V tejto súvislosti upozornila aj na to, že steny a omietka patria pod poistenie nehnuteľnosti, kým odložené pneumatiky, bicykle či mraznička spadajú pod poistenie domácnosti. „Kto má uzavreté len jedno z nich, dostane od poisťovne časť peňazí a zvyšok doplatí sám,“ varovala.
V zime sa podľa nej pravidelne vracia aj otázka, kto zodpovedá za pády na zľadovatenom chodníku. Rozdiel je v tom, kde presne sa poškodený pošmykol. „Za priľahlý chodník, teda ten, ktorý vedie okolo vašej nehnuteľnosti, zodpovedá správca miestnej komunikácie, nie vlastník domu. Za to, čo sa stane priamo na vašom pozemku, však zodpovedáte vy, a tam už prichádza na rad poistenie zodpovednosti,“ vysvetlila Arvaiová.
Častou chybou v poistných zmluvách bývajú podľa nej aj chýbajúce pripoistenia alebo neaktuálne poistné sumy. Stavebné náklady rastú, zmluvy však zostávajú rovnaké a ak je dom poistený na nižšiu hodnotu, než akú má dnes, poisťovňa plnenie môže krátiť.
„Podpoistenie nepocítite len pri zrútenej streche. Ak je nehnuteľnosť poistená napríklad na dve tretiny svojej skutočnej hodnoty, v rovnakom pomere môže poisťovňa krátiť aj škodu za tritisíc eur, za ktorú dostanete len dvetisíc eur,“ dodala odborníčka s tým, že je potrebné pravidelné aktualizovanie zmluvy.