Väčšina sliepok sa na Slovensku už chová mimo klietok

V Poľnohospárskom družstve Paňovce v okrese Košice – okolie sa osvedčuje podstielkový chov hydiny zvaný tiež bezstresový. Viacerí odberatelia si žiadajú vajíčka z takéhoto bezstresového chovu. V súčasnosti chovajú takto 350 kusov hydiny s jedným kohútom. Foto: TASR - Milan Kapusta

Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Väčšina sliepok sa na Slovensku už chová mimo klietok. K 1. januáru tohto roka sa v klietkach chovalo 1.437.348 kusov sliepok, teda 49,86 % z celkového počtu. Potvrdil to pre TASR Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) s odvolaním na údaje Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

V podstielkových chovoch sa chovalo 1.203.049 kusov nosníc (41,73 %), vo výbehoch 232.605 kusov (8,07 %) a v biochovoch 9996 kusov (0,35 %). Spolu sa k 1. januáru 2026 chovalo v SR 2.882.998 kusov sliepok.
