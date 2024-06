Väčšina slovenských e-shopov rozširuje podnikanie maximálne do Česka

Bratislava 9. júna (TASR) - Rozvoj internetového obchodu podporil vznik slovenských e-shopov, viacerým sa dokonca podarilo expandovať aj za hranice Slovenska. Väčšina však rozšírila svoje podnikanie maximálne do Českej republiky. Menšie e-shopy čoraz viac ohrozuje nástup medzinárodných marketplaceov. Uspieť a rozšíriť svoje podnikanie môže lokálnym e-shopom pomôcť aj odvaha expandovať do zahraničia. Upozornila na to doručovacia spoločnosť Packeta.



"Môžete predávať ten najkvalitnejší tovar, ale na 5,5-miliónovom Slovensku, najmä ak namiesto oblečenia či drogérie ponúkate viac špecifickejší tovar, pomerne rýchlo nasýtite svojich potenciálnych zákazníkov. Preto sa netreba báť ambícií rásť aj do zahraničia - napríklad Česká republika je vďaka prakticky nulovej jazykovej bariére pre väčšinu obchodníkov voľbou číslo jeden. Jednotná legislatíva dnes významne uľahčuje aj zasielanie tovaru do ostatných krajín EÚ," uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Packeta Alexander Jančo.



Priblížil, že konkurenciou pre menšie domáce e-shopy môžu byť medzinárodné marketplace. Pre ich širokú paletu produktov a nízke ceny im môžu slovenské malé a stredne e-shopy konkurovať len ťažko. "Napriek tomu však aj u nás neustále vznikajú nové internetové obchody, ktoré už prerazili alebo majú potenciál uspieť aj v zahraničí," doplnil Jančo.



Podľa dát Packety je pre slovenské e-shopy rozšírenie podnikania na zahraničné trhy atraktívne, avšak ako prekážku vnímajú jazykovú bariéru. Väčšina domácich internetových obchodov preto svoje podnikanie rozšíri maximálne do Českej republiky. "V Českej republike totiž pôsobí až 58 % e-shopov, ktoré vznikli na našom území, no mimo bývalého Československa sa odvážilo rásť už len 27 % všetkých e-shopov zo Slovenska," uviedol Jančo.