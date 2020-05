Väčšina spoločností je pri návrate do kancelárií opatrná

Bratislava 29. mája (TASR) – Väčšina spoločností chce pri návrate zamestnancov do kancelárií postupovať opatrne. Vyplýva to z celosvetového prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. „Ukázalo sa, že mnohí uprednostňujú postupný návrat zamestnancov do práce, do svojich pracovísk zabezpečujú bezdotykové technológie a obmedzujú návštevy,“ uviedla spoločnosť. Prieskum ďalej ukázal, že mnoho firiem sa rozhodlo vytvoriť si v vlastné pravidlá, ktoré sú často aj prísnejšie ako nariadenia vlády.



Spoločnosť analyzovala 203 opatrení viacerých spoločností po celom svete, zhruba polovica firiem používa na zvýšenie čistoty v kanceláriách práve bezdotykové technológie.



Takmer polovica (45 %) opýtaných firiem uviedlo, že pri otázke sociálneho dištancu sa budú riadiť usmerneniami vlády a zdravotníckych organizácií. Ďalších 34 % si stanovilo vlastný štandard. Zhruba 60 % firiem poskytne svojim zamestnancom rúška, z nich 28 % bude od svojich zamestnancov vyžadovať ich nosenie aj v priestoroch spoločnosti. Celkovo 42 % bude od svojich zamestnancov žiadať nosenie rúšok takým spôsobom, ako to nariadila samospráva či zdravotnícke organizácie.



Jedna pätina firiem povolí návštevy už v prvých fázach znovuotvorenia priestorov. Zhruba 45 % firiem bude od svojich zamestnancov vyžadovať, aby si pred návratom do práce sami vykonali test na príznaky ochorenia COVID-19, pričom 13 % zamestnávateľov bude svojich pracovníkov skríningovať až na pracovisku. Navyše, 35 % firiem bude na pracoviskách kontrolovať i návštevníkov.



Celkovo 42 % firiem znovuotvorí svoje pracovisko až po splnení vlastných štandardov, iba jedna pätina avizovala otvorenie hneď po zrušení obmedzení. Takmer tri štvrtiny firiem budú pracoviská otvárať vo fázach. Viac ako polovica firiem očakáva, že v dohľadnej dobe bude zamestnancom poskytnutá aj možnosť pracovať z domu, závisí to však od odvetvia.



Zhruba 82 % firiem pridali na svojich pracoviskách informačné značenie, 74 % spoločností oddelí dištančné zóny nálepkami či iným značením a 61 % chce zrekonštruovať rozloženie nábytku.