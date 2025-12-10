< sekcia Ekonomika
Väčšina termínovaných úloh bytovej politiky bola splnená, výzvy trvajú
Naďalej však pretrvávajú prekážky, ktoré bránia efektívnejšiemu rozvoju bývania v SR.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Prevažná časť konkrétnych úloh k Bytovej politike SR do roku 2030, termínovaných do roku 2025, bola splnená. Naďalej však pretrvávajú prekážky, ktoré bránia efektívnejšiemu rozvoju bývania v SR. Na národnej úrovni bol najväčší posun zaznamenaný v stavebnom práve, výzvou do budúcnosti je postupná implementácia nového Stavebného zákona, ako aj zákona o územnom plánovaní. Konštatuje to Ministerstvo dopravy (MD) SR v Správe o plnení úloh Bytovej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a návrhu na jej aktualizáciu, ktorú v stredu schválila vláda.
Bytovú politiku SR do roku 2030 (BP2030) schválila vláda v decembri 2021 ako strednodobý rámcový dokument, ktorý definuje víziu a ciele štátu v oblasti bývania. „Dlhodobým zámerom štátnej bytovej politiky je postupné zvyšovanie celkovej úrovne bývania tak, aby bolo pre obyvateľstvo dostupné a aby si každá domácnosť mohla zabezpečiť primerané bývanie. Základnou víziou štátu do roku 2030 je dosiahnuť postupné zvýšenie dostupnosti a kvality bývania v SR zameraním sa na zvýšenie cenovej a fyzickej dostupnosti bývania s dôrazom na rozvoj všetkých foriem nájomného bývania,“ vysvetlilo ministerstvo.
Dokument obsahoval čiastkové ciele zhrnuté v Akčnom pláne do roku 2025, ktorých splnenie malo prispieť k pozitívnemu posunu v oblasti bývania. Konkrétne navrhnuté opatrenia boli zamerané napríklad na prípravu nového Stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní, úpravy verejného obstarávania, vytvorenie nových nástrojov pre podporu súkromného nájomného sektora, zachovanie dynamiky obnovy bytového fondu, ale aj úpravu nájomných vzťahov v Občianskom zákonníku.
Uznesenie vlády obsahovalo spolu 11 úloh pre viaceré ministerstvá, ktoré mali byť plnené postupne do roku 2025 alebo v dlhšom časovom období. „Veľká časť z nich bola splnená, avšak niektoré priority prekračujú rámec obdobia do roku 2025 a mali by zostať v platnosti aj pre ďalšie obdobie,“ zhodnotilo ministerstvo. Nad rámec úloh definovaných v uznesení vlády sa podľa neho napĺňali aj ďalšie opatrenia, ktoré boli súčasťou BP2030.
Na základe analýzy súčasného stavu aj vývoja od prijatia dokumentu v roku 2021 sú podľa MD najväčšími problémami a zároveň výzvami v oblasti bývania naďalej fyzický nedostatok bytového fondu, nízka dostupnosť nájomného bývania, zhoršenie finančnej dostupnosti bývania veľkej časti domácností, demografické zmeny v spoločnosti a obmedzené verejné zdroje určené na podporu bývania.
„V nadväznosti na plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia sú navrhované úlohy na obdobie do roku 2030 vyplývajúce z BP2030. Časť úloh predstavuje návrh na pokračovanie plnenia úloh z akčného plánu do roku 2025, keďže daná oblasť si naďalej vyžaduje pozornosť,“ doplnil rezort dopravy.
