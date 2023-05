Štúdia:Väčšina utečencov z Ukrajiny sa na poľskom trhu práce uplatnila

Varšava 17. mája (TASR) - Väčšina utečencov z Ukrajiny si v Poľsku našla prácu. Centrum východoeurópskych štúdií Varšavskej univerzity a Nadácia na podporu migrantov na trhu práce EWL v stredu zverejnili výsledky štúdie, ktorá ukázala, že 78 % Ukrajincov v Poľsku pracuje. Medzi predvojnovými ukrajinskými migrantmi je tento podiel o 12 percentuálnych bodov vyšší (83 % v porovnaní so 71 % medzi utečencami). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Štúdia zároveň ukázala, že iba 35 % Ukrajincov vykonáva prácu zodpovedajúcu ich kvalifikácii, pričom aj tu sa prejavuje veľký rozdiel medzi predvojnovými a povojnovými migrantmi. Z tých, ktorí sa v Poľsku nachádzali pred vojnou, 42 % deklarovalo, že pracuje v súlade so svojou kvalifikáciou, zatiaľ čo medzi novopríchodzími to bolo iba 23 %.



Výskumníci predpokladajú, že migranti, ktorí plánujú v krajine zostať dlhšie, si ľahšie nájdu zodpovedajúcu prácu, keď sa zlepšia ich znalosti poľského jazyka.



Štúdia sa uskutočnila medzi 4. a 13. marcom na vzorke 500 ukrajinských občanov vo viac ako desiatke miest v celom Poľsku.