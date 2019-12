Väčšina vdovských dôchodkov sa vypláca v kombinácii so starobným

Bratislava 23. decembra (TASR) - Až 90 % vdov poberá vdovský dôchodok v kombinácii s inou dôchodkovou dávkou, len každej desiatej je vyplácaný sólo. Z celkového počtu 292.182 vdovských dôchodkov je to 29.987 vdov. Najviac vdov poberá vdovský v kombinácii so starobným dôchodkom – spolu je to 254.941 dôchodkov.



Z mužských poberateľov pozostalostných dôchodkov, podľa informácií Sociálnej poisťovne, najviac, 41.667, poberá vdovecký dôchodok spolu so starobným dôchodkom. Zo všetkých poberateľov vdoveckého dôchodku (48.713) tak tvoria najpodstatnejšiu, až 85-percentnú skupinu.



Spolu s invalidným poberá túto kombináciu 1294 vdovcov a s predčasným starobným 208 mužov. Len vdovecký dôchodok bez iného typu dôchodku poberá 5544 poistencov.