PPA: Väčšina žiadateľov zvláda elektronickú komunikáciu bez problémov

Bratislava 6. júla (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zintenzívňuje elektronickú komunikáciu so žiadateľmi o podpory a rok 2023 je prvý z nového programového obdobia 2023 až 2027, v ktorom všetky právnické osoby musia komunikovať s PPA výlučne elektronicky. Prvé skúsenosti ukazujú, že túto povinnosť, predkladať žiadosti prostredníctvom slovensko.sk, zvládajú žiadatelia bez väčších problémov.



Potvrdili to podľa PPA aj informácie, ktoré agentúra získavala priebežne zo strany Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), pričom so všetkými stavovskými organizáciami agentúra komunikovala prostredníctvom školení, seminárov a webinárov.



To, že elektronickú komunikáciu väčšina žiadateľov zvláda, dokazuje aj skutočnosť, že v rámci predkladania žiadostí o vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobytčie jednotky bolo predložených 2522 žiadostí. Správne bolo podaných 2469 žiadostí a iba 53 (2,1 %) žiadostí nebolo podaných správne.



V rámci jednotných žiadostí o priame podpory na rok 2023 bolo podľa PPA predložených 16.981 žiadostí, pričom správne podaných bolo 16.707 žiadostí a nesprávne podaných 274 žiadostí (1,6 %).



PPA dodala, že proaktívne zriadila konzultačné centrá, aby žiadateľom pomohla s podávaním žiadostí a pochopením novej legislatívy. Aj keď nešlo o poradenskú činnosť, keďže platobná agentúra takéto poradenstvo poskytovať nemôže, poradenské centrá vybavili všetky otázky, s ktorými sa na nich žiadatelia obracali. Na začiatku kampane prichádzalo od žiadateľov na kontaktné centrá asi 90 podnetov denne v mailovej, písomnej, telefonickej podobe alebo formou osobnej návštevy.