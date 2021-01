Väčšine firiem, ktoré si odložili splátky úverov, pomaly končí odklad

Bratislava 14. januára (TASR) - Problémy s opätovným splácaním úverov očakáva menej ako 5 % stredných a veľkých firiem, ktoré využili odloženie splátok v rámci zákona Lex korona. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej sporiteľne. Pri malých firmách očakáva problémy so splácaním 14,6 %. Je ich tak menej ako v prieskume z prvej vlny koronakrízy.



Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) k 3. štvrťroku vlaňajška dosiahol objem odložených firemných úverov viac ako 2,8 miliardy eur. Približne dve tretiny z tohto objemu si spoločnosti odložili na maximum, čiže 9 mesiacov. Takmer všetky odklady splátok schválili banky počas prvých štyroch mesiacov od zavedenia takejto možnosti v apríli 2020.



Z novembrovej správy NBS o finančnej stabilite vyplýva, že firmy si odložili takmer 12 % z celkového objemu podnikových úverov. Týkalo sa to najmä mikropodnikov a malých firiem (15 %). Stredné firmy (12 %) a veľké firmy (6 %) na tom boli lepšie.



"Firmy sa postupne prispôsobujú novým podmienkam a hospodárstvo sa rozbieha, aj keď v prvých mesiacoch nového roka môžu byť dopady koronavírusu ešte pomerne výrazné, najmä v oblasti služieb. Očakávame však, že v tomto roku ekonomika porastie tempom 6 % s viditeľným oživením najmä od neskoršej jari. Priemerná miera nezamestnanosti by mohla dosiahnuť 7,1 %, s následným postupným poklesom, viditeľným hlavne od roku 2022. Pri obnove ekonomického rastu nám najviac môže pomôcť pripravovaný Plán obnovy, efektívna a účinná vakcinácia či adresná pomoc vlády," zhodnotil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.