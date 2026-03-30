Väčšinu nákladov súvisiacich s clami v USA znášajú spotrebitelia
USA vlani uvalili na väčšinu obchodných partnerov zvýšené clá. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa argumentovala, že náklady ponesú vývozcovia, tieto očakávania sa však nenaplnili.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 30. marca (TASR) - Prevažnú časť nákladov súvisiacich s colnou politikou USA znášajú americkí spotrebitelia a dovozcovia, uvádza sa v štúdii, ktorú zverejnila v pondelok Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
USA vlani uvalili na väčšinu obchodných partnerov zvýšené clá. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa argumentovala, že náklady ponesú vývozcovia, tieto očakávania sa však nenaplnili. „Vývozcovia do Spojených štátov absorbujú len malú časť vyšších nákladov súvisiacich s clami,“ uviedla ECB s tým, že náklady dopadajú prevažne na domácich dovozcov a spotrebiteľov. Americkí spotrebitelia v súčasnosti platia zhruba tretinu nákladov a tento podiel by sa v dlhodobejšom horizonte mohol zvýšiť na viac ako polovicu, keďže firmy v USA vyčerpávajú svoju schopnosť absorbovať náklady, poznamenala ECB. Americké firmy by tak časom mohli znášať približne 40 % nákladov súvisiacich s clami.
USA vlani uvalili na väčšinu obchodných partnerov zvýšené clá. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa argumentovala, že náklady ponesú vývozcovia, tieto očakávania sa však nenaplnili. „Vývozcovia do Spojených štátov absorbujú len malú časť vyšších nákladov súvisiacich s clami,“ uviedla ECB s tým, že náklady dopadajú prevažne na domácich dovozcov a spotrebiteľov. Americkí spotrebitelia v súčasnosti platia zhruba tretinu nákladov a tento podiel by sa v dlhodobejšom horizonte mohol zvýšiť na viac ako polovicu, keďže firmy v USA vyčerpávajú svoju schopnosť absorbovať náklady, poznamenala ECB. Americké firmy by tak časom mohli znášať približne 40 % nákladov súvisiacich s clami.